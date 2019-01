'La favorita' y otros estrenos

El cineasta griego Yorgos Lanthimos ha tomado el revelo del cine de autor de nombres como el de Michael Haneke o David Lynch, otrora razón más que suficiente para que el personal inquieto pasase por taquilla. El concepto «la última de» ya no pesa tanto en la promoción, pero todavía hay firmas que mantienen la llama.

Tras la turbia 'El sacrificio de un ciervo sagrado' llega 'La favorita', protagonizada por Emma Stone, Rachel Weisz y Olivia Colman, ambientada en la Inglaterra del Siglo XVIII. La reina Ana ocupa el trono mientras su amiga Lady Sarah gobierna el país. Una joven romperá las reglas que hagan falta para ascender en la corte.

El filme supone un paso más en la trayectoria del director nacido en Atenas, de carrera internacional, amante de las historias inquietantes en el entorno familiar, con un lado perverso que no tarda en aflorar. Esta vez no firma el guion, pero no falta su habitual juego con el tono, congelando la risa al espectador cuando toca mientras trenza un drama de época singular, donde reina lo emocional y el desasosiego, que se deja llevar por la comedia negra sin complejos.

El trío femenino protagonista borda un trabajo actoral tan luminoso como perturbador. Quizás es la película más política del responsable de la genial 'Canino'. Los personajes no hacen ascos a cualquier triquiñuela en su afán de ganar estatus en el amor y el poder. El filme se desarrolla mayormente en el interior del palacio, donde reina la ambición, lejos de la realidad del mundo exterior. Las trazas de comedia de alcoba permiten retorcer los mecanismos de la seducción, como en 'Las amistades peligrosas'.

'Caso Murer: El Carnicero de Vilnius'

«Austria no tiene alma ni carácter», sostiene el director Christian Frosch, que en 'Caso Murer: El Carnicero de Vilnius' lleva a la pantalla el juicio celebrado en Graz en 1963, cuando el adinerado político Franz Murer salió absuelto de los crímenes de guerra cometidos cuando era oficial de las SS en el gueto de Vilnius entre 1941 y 1943. El caso Murer fue un escándalo que sacudió el país. Supervivientes de todo el mundo –únicamente 600 de 80.000 judíos del gueto salieron vivos– testificaron en el proceso y fueron numerosos los testimonios en contra del acusado. «En Austria, justo después de la guerra, creció rápidamente la costumbre de hablar sobre una especie de imprecisa culpabilidad colectiva porque el grupo de criminales era muy grande. Estaban en todas partes, pero volvieron a sus vidas con normalidad», denuncia el director.

'Dios no está muerto: Una luz en la oscuridad'

«Una iglesia destruida. Una congregación silenciada. Una relación hecha añicos. Sin embargo, incluso en los valles más oscuros de la vida, una pequeña llama puede alumbrar el camino hacia la curación y la esperanza». La sinopsis de la tercera entrega de una saga catequista deja claro que estamos ante una muestra de ese cine religioso que encuentra su público fiel en las salas. La franquicia 'Dios no está muerto' adorna con los ropajes de un telefilme de sobremesa historias de superación en las que personajes caídos en desgracia ven la luz y se redimen. Esta vez es el reverendo de una iglesia destruida por un incendio el que pide ayuda a su hermano, un abogado ateo que, pese a los recelos inicios, acabará uniéndose al rebaño. El malo de la película es... la universidad, que quiere expropiar el solar del templo y dedicarlo a otros fines.

'Los Lunnis y el Libro Mágico'

El fantástico mundo donde viven los cuentos está en peligro, pero una niña de ocho años experta en el tema gracias a los libros que su abuelo le lee cada noche –pura magia la voz de Ramón Barea–, decide salvar la imaginación con la ayuda de sus amigos Los Lunnis, las populares marionetas de colores cuyas tribulaciones alegran a los más pequeños en la televisión en horario infantil. Los seres de trapo se integran en la ficción en imagen real, con abundantes escenarios por infografía y una parte musical. Aparecen Pinocho, Alicia, el Mago de Oz, el Rey Arturo, un dragón… y, por supuesto, la cantante Lucrecia.