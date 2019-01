'The Old Man and the Gun' y otros estrenos 02:34 Un fotograma de 'The Old Man And The Gun'. Cartelera 'Familia al instante' y 'Ötzi, el hombre de hielo' son algunas de las películas que llegan este fin de semana a la cartelera BORJA CRESPO Miércoles, 23 enero 2019, 17:24

Hay que degustar con cariño 'The Old Man & The Gun', supuestamente la despedida de la gran pantalla de uno de los grandes nombres de la historia del séptimo arte, aún en activo, el mismísimo Robert Redford, una leyenda viva de la interpretación. Esta vez encarna a un ladrón de bancos real, Forrest Tucker, cuya trayectoria delictiva duró ochenta años, parte de los cuales pasó en prisión. Hasta dieciocho veces logró escapar de la cárcel. La historia presenta al atracador disfrutando de sus últimos días en el hogar del jubilado, donde cultiva su amistad, y algo más, con una mujer a la que interpreta la icónica Sissy Spacek. En su retiro mastica la posibilidad de dar un último golpe y desafiar a la autoridad. El filme se construye en torno al trabajo y la figura de Redford, perfecto en su deseo de contagiar al espectador con un tono vitalista que impregna la narración, no exenta, inevitablemente, de cierta melancolía. Casey Affleck es el detective que se enfrenta al protagonista, quien los sitúa entre la espada y la pared con el nuevo atraco. Firma la dirección David Lowery, responsable de 'A Ghost Story', un delicioso cuento de fantasmas que cruzaba el cine indie con el fantástico de manera inusual y despertó filias y fobias a su paso por festivales.

Familia al instante

Raro es que no hayan intentado colar en la cartelera esta comedia familiar llena de buenos sentimientos en plenas fechas navideñas, estrenada en USA el Día de Acción de Gracias. 'Familia al instante' es tan obvia como simpática, con lo cual el recibimiento por parte del espectador dependerá de la paciencia del mismo y lo sensible que tenga la fibra. Mark Whalberg cambia las escenas de acción del grueso de su filmografía reciente para ejercer de padre que adopta a tres hermanos huérfanos junto a su inquieta compañera de vida. Sigue siendo el macho alfa de siempre pero en vez de intercambiar mamporros y darle al gatillo juega con la manguera del jardín de su casa en el barrio residencial, típicamente americano, y le da a la pelea de almohadas con su nuevo clan, con perro incluido. Controlar a una gran familia supone estar preparado para todo tipo de imprevistos, conlleva el esfuerzo de equilibrar los berrinches con las alegrías. Propuesta basada en hechos reales, el director y coguionista Sean Anders se inspira en sus propias vivencias para firmar un filme acorde a su filmografía, compuesta por títulos como 'Desmadre de padre' o 'Padres por desigual', aunque esta vez se ha empleado más a fondo y resulta más entrañable y conmovedor que en anteriores ocasiones.

Ötzi, el hombre de hielo

La génesis de 'Ötzi, el hombre de hielo', coproducción entre Alemania, Italia y Austria, parte del hallazgo de los restos momificados de Ötzi en el año 1991, una momia del calcolítico encontrada en lo alto de los Alpes, camino de inspiración por el cual también transita 'Ötzi. Por un puñado de ámbar', álbum de cómic publicado en 2015 por Norma Editorial, obra de los autores vascos Mikel Begoña e Iñaket -de ahí que proceda la cita-, que cuenta con una continuación, 'Ötzi 2: El bueno, el feo y el tuerto'. Si en las viñetas el protagonista de la historieta es un arquero de una tribu ancestral que acepta la misión de llevar a cabo la caza ritual de un enorme ciervo para invocar a los mensajeros del cielo, en la película también se recrean, de manera ficticia, las aventuras de Ötzi, con detalles contrastados científicamente. Para mantener el rigor histórico, los responsables del filme han contado con el asesoramiento científico del Museo Arqueológico de South Tirol. En nuestras fronteras el proyecto es avalado por el Museo Arqueológico Nacional y el Instituto Goethe de Cultura.

Felix Randau ('The Calling Game') dirige una historia intensa de supervivencia que tiene lugar en los Alpes Ötztal, hace más de 5.000 años. El líder de un clan neolítico, guardián del santuario sagrado, descubre atónito, a su vuelta de un día de caza, una terrible masacre en su poblado. Todos los miembros de la tribu han sido asesinados, incluyendo a su esposa e hijo. El único superviviente es un bebé recién nacido. La venganza es el único objetivo del protagonista a partir de tan trágico momento. Emprende un viaje impredecible, enfrentándose a las fuerzas de la naturaleza, con la misión de acabar con sus enemigos. La soledad acaba siendo uno de los mayores peligros en la dura gesta.