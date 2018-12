'Eliminado: dark web' y otros estrenos 02:20 'Eliminado: dark web'. Cartelera 'Lo que esconde Silver Lake' y 'Await Further Instructions' son otros de los estrenos del fin de semana BORJA CRESPO Jueves, 27 diciembre 2018, 19:37

Una segunda entrega de una nueva saga que se puede degustar sin conocer la obra predecesora. Lo interesante de 'Eliminado: Dark Web' es que transcurre enteramente a través de una pantalla de ordenador, con sus pros y sus contras, como si estuviésemos delante de la pantalla, viendo todo el proceso de apertura y cierre de ventanas de redes sociales, Skype y demás. Hay escenas de chat en directo, lo que aporta cierto realismo a un filme de terror que tarda en arrancar pero es capaz de mantener en vilo al espectador, a pesar de sus evidentes limitaciones a la hora de narrar. Visualmente frenético, nos introduce en la mente de un joven que entra en un portátil que no es el suyo y descubre algo oculto que no pinta nada bien.

Lo que esconde Silver Lake

'Lo que esconde Silver Lake' respira cinefilia por todos sus poros. Es un canto a la cultura popular, un artefacto multirreferencial escrito y dirigido por David Robert Mitchell, un sujeto que ya dio de qué hablar poniendo el género de terror patas arriba con la perturbadora 'It Follows'. Fue de lo mejor visto en el festival de Sitges de este año. Partiendo de una simple intriga que remite al cine negro más clásico nos adentramos en una absorbente historia repleta de recovecos que los mismo abraza a Alfred Hitchock que cita a David Lynch, a la sopa Campbell de Andy Warhol o a Marilyn Monroe. Cinefilia pop, al servicio de un viaje alucinógeno que continúa en nuestra mente una vez hayamos abandonado la sala oscura.

02:04 Vídeo. 'Lo que esconde Silver Lake'.

Await Further Instructions

La navidad es la época del año donde más proliferan las discusiones familiares. Es, por tanto, el marco ideal para situar una historia inquietante como 'Await Further Instructions', en la línea de las recientes 'Coherence' o 'The Invitation'. Ambas obras de interés también tocan el género fantástico con pocos medios, desde lo cotidiano, como la presente pieza dirigida por Johnny Kevorkian ('The Disappeared'), un relato que puede recordar a la ciencia-ficción de los años 50, como si 'La invasión de los ladrones de cuerpos' se topase con un capítulo de 'Black Mirror'. La acción comienza con parsimonia un 25 de diciembre, cuando los miembros de un clan -matrimonio, hijos y abuelo- se juntan para cenar bajo el yugo de un padre dominante. Lo que ocurre a continuación es una espiral de acontecimientos sorprendentes que derivan en un cuento tenebroso con final mesiánico.