Nuestros críticos se mojan en la quiniela de los Goya

¿Vencerá el taquillazo y el buen rollo de 'Campeones' o se impondrá la denuncia de la corrupción política de 'El reino'? La 33 edición de los Goya se celebra este sábado en Sevilla (22h. TVE-1) bajo el signo del suspense. Los críticos de LA BUTACA se mojan y elaboran una quiniela con los premios más importantes de la gran noche del cine español.

Campeones Ver tráiler El Reino Ver tráiler Carmen y Lola Ver tráiler Todos lo saben Ver tráiler Entre dos aguas Ver tráiler

Josu Eguren Entre dos aguas

La simpatía y el buen rollo que derrochan los 'Campeones', de Javier Fesser, la sensibilidad con la que Arantxa Echevarría trata la relación amorosa entre las dos adolescentes protagonistas de su opera prima, 'Carmen y Lola', la brillante ejecución técnica de 'El reino', de Rodrigo Sorogoyen o la sabiduría narrativa con la que se encajan las piezas de 'Todos lo saben', de Asghar Farhadi, no bastan para arrebatarle a 'Entre dos aguas' el título de mejor película de esta edición. Sin rivales tan sugerentes como 'Quién te cantará', de Carlos Vermut, o la infravalorada 'Tu hijo', de Miguel Ángel Vivas, este debería ser el año en el que la Academia reconozca una película dirigida por Isaki Lacuesta con su primer Goya.

Borja Crespo El reino

No es fácil elegir un título favorito este año, todas las películas tienen alguna cualidad añadida a su indudable calidad artística a la hora de postularse para el gran premio. 'El reino' y 'Campeones' figuran en los primeros puestos en la mayoría de las quinielas, probablemente 'Entre dos aguas' sea la gran olvidada en unos galardones que no ocultan cierta intención comercial que no casa con la propuesta de Isaki Lacuesta. En este sentido, la comedia de Javier Fesser ha hecho un buen recorrido en taquilla mientras la propuesta de Rodrigo Sorogoyen merece más atención por parte del gran público, no solo por su nervio e interés cinematográfico. Su temática es demoledora, refleja una realidad política avergonzante que merece mayor visibilidad. El cine de denuncia suele estar reñido con el espectador medio y los académicos tiene delante una buena oportunidad para acercar a más audiencia, con el impulso del Goya a la mejor película, una manera de ver el séptimo arte que va más allá de lo obvio, bien narrado, arriesgado y con mensaje.

Iker Cortés Carmen y lola

Es una película sencilla y llena de ternura, pero con un toque dramático que sobrecoge al espectador. La historia de amor entre dos jóvenes gitanas que relata 'Carmen y Lola', de la directora novel Arantxa Echevarría -novel sólo en la dirección, porque la cineasta bilbaína lleva toda una vida dedicada al oficio-, es merecedora del Goya a la mejor película no sólo por abordar un tema complicado de forma honesta y eficaz, sino también porque en conjunto -las interpretaciones, el guion y esa fotografía que tira de la cámara al hombro sin resultar agobiante son realmente buenas- supone un soplo de aire fresco que solo queda lastrado por la previsibilidad de su desenlace.

Oskar Belategui Campeones

Tres millones y medio de espectadores y 19 millones de euros avalan el impacto popular de este derroche de buen rollo, protagonizado por un grupo de discapacitados que te roban el corazón.

MEJOR DIRECTOR

Javier Fesser por

Campeones Rodrigo Sorogoyen por

El reino Isaki Lacuesta por

Entre dos aguas Asghar Farhadi por

Todos lo saben

Borja Crespo isaki lacuesta

Esperando que Arantxa Echevarría se lleve el Goya a la mejor dirección novel por 'Carmen y Lola' en un apartado donde brilla el talento femenino, con 'El reino' como mejor película (hay que reconocer a Sorogoyen algunas decisiones de dirección valientes, como la secuencia del clímax final o esa banda sonora machacona, con base electrónica, que enturbia con arrojo la atmósfera), el galardón al mejor director merece caer en manos de un autor de indudable interés, Isaki Lacuesta, ya premiado en San Sebastián. Como todo artista inquieto, su valentía le hace valedor de una filmografía tan irregular como sugerente. En 'Entre dos aguas' ha conseguido algo muy valorado en el gremio, especialmente entre actores: la veracidad. Su última película, consciente a su vez de su condición de ficción, es emotiva, a contracorriente, es cine de verdad.

Iker Cortés Rodrigo sorogoyen

Todo lo contrario sucede con 'El reino', de Rodrigo Sorogoyen. La última película del cineasta madrileño, que también participa en las quinielas del Oscar por su cortometraje 'Madre', es un ejercicio estético audaz e impresionante, lleno de planos secuencias y de duelos interpretativos que contribuyen a alimentar la tensión de una trama que, sin embargo, se presenta algo vacía. Porque sí, el espectador asiste a la caída por corrupción de un dirigente a punto de dar el salto a la política nacional y a su venganza tras verse apartado de la formación, pero apenas atisba las razones. Es, más bien, una excusa para mostrar una personalidad arrolladora y ambiciosa capaz de cualquier cosa por salir indemne. Lo más probable es que sea la reina de la noche, pero seguro que el 'cabezón' al mejor director es para él.

Oskar Belategui javier fesser

Más listo que el hambre, el director de 'Camino' maneja a la perfección los registros cómicos, la ternura y la eterna historia de superación a cargo de perdedores.

Josu Eguren isaki lacuesta

La unión de los galardones a mejor película y mejor dirección es indisoluble, salvo que se imponga el criterio que aconseja mimar a la industria o se opte por repartir una pedrea de premios como medida de consolación. Si no tenía dudas a la hora de escoger la mejor película tampoco las tengo para señalar al mejor director. Isaki Lacuesta lleva mereciendo el Goya desde que debutó con 'Cravan vs. Cravan', y esta sería una nueva oportunidad de resarcir la injusticia que cometieron los académicos al ignorar 'La leyenda del tiempo', con la que 'Entre dos aguas' forma uno de los dípticos más interesantes de cualquier cinematografía europea.

MEJOR ACTRIZ

Najwa Nimri por

Quién te cantará Penélope Cruz por

Todos lo saben Susi Sánchez por

La enfermedad del domingo Lola Dueñas por

Viaje al cuarto de una madre

Iker Cortés lola dueñas

Otra candidata con medio 'cabezón' entre sus manos es Lola Dueñas. La actriz, que cuenta con dos galardones en su haber, es candidata por 'Viaje al cuarto de una madre' (Celia Rico), en el que da vida, con una sensibilidad infinita, a Estrella, una mujer que debe afrontar la marcha de su hija de casa.

Oskar Belategui Najwa Nimri

Tras dos nominaciones ya toca reconocer la magnética presencia de una de las pocas actrices capaces de cantar. Su diva de 'Quién te cantará' es un papel hecho a su medida.

Josu Eguren Susi Sánchez y Lola Dueñas

En un año de ausencias, que nos invita a valorar la espléndida nómina de actrices españolas que esperan una llamada de las directoras de casting, puede que muchos espectadores echen en falta al trío formado por Bárbara Lennie, Alexandra Jiménez y Eva Llorach (relegada a la categoría de intérprete revelación) pero cualquiera de las nominadas merece un premio que deberían compartir ex aequo Susi Sánchez y Lola Dueñas, por sus respectivos papeles en 'La enfermedad del domingo', de Ramón Salazar, y 'Viaje al cuarto de una madre', de la debutante Celia Rico.

Borja Crespo Najwa Nimri

Hay que alegrarse por un dato destacable en las nominaciones de este año en el apartado a la mejor actriz. Hay vida para la profesional del medio en edad madura, la simple juventud y los seguidores de Instagram no forjan una carrera. Najwa Nimri empezó su trayectoria, precisamente, cuando era veinteañera temprana en 'Salto al vacío'. Desde entonces no ha dejado de trabajar en propuestas de todo tipo y vive un momento dulce en cuanto a popularidad gracias al éxito internacional de su pérfido personaje en la serie 'Vis a vis'. No pudo ser con 'Los amantes del círculo polar', tampoco hubo Goya por 'Lucía y el sexo', con lo cual puede ser el momento de premiar, gracias a su interpretación en 'Quién te cantará', el indudable carisma de una artista polivalente cuya voz hipnotiza el alma. En la cinta de Carlos Vermut, ninguneada en otros apartados de importancia, es una famosa cantante con amnesia que quiere volver a la palestra. Le ayuda una fan, a quién pone rostro Eva Llorach, favorita al Goya a la actriz revelación.

MEJOR ACTOR