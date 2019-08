Chris Renaud: «Las historias entre niños y perros son territorio virgen» Chris Renaud, director de 'Mascotas 2'. Entrevista Tras el éxito de la primera película, el director estadounidense continúa la saga con 'Mascotas 2' MARÍA ESTÉVEZ Los Ángeles Miércoles, 7 agosto 2019, 19:23

'Mascotas 2', la secuela de uno de los filmes más taquilleros de la historia del cine, llega este viernes a las pantallas. Dirigida por Chris Renaud y Jonathan del Val, que debuta como realizador, y producida por Illumination, la cinta regresa al mundo animal de la mano de los perros Max y Duke. Ahora que su dueña se ha casado y tiene un hijo pequeño, el perro protagonista está sobreprotegido. En un viaje de campo conoce a Rooster, otro can que le enseña a ser valiente y a aceptar los peligros del día a día. Rooster es un papel que en la versión original está interpretado por Harrison Ford, quien, por primera vez en su carrera, aceptó poner voz a un personaje animado. A la par, se cuentan las historias de Gidget, la perra que se hace pasar como gato para recuperar el juguete preferido de Max. Y por otro lado, el conejo Snowball, quien quiere ser un superhéroe y para ello ayuda a Daisy a rescatar a un tigre enjaulado por el malvado dueño de un circo. Antes de que 'Mascotas' se convirtiera en el quinto mejor filme en la taquilla internacional, el estadounidense Chris Renaud y su equipo estaban ya trabajando en una posible secuela donde tres historias se cuentan de manera simultánea y terminan uniéndose al final.

-Usted es director y productor de 'Mascotas 2', pero empezó su carrera escribiendo comics...

-Sí. Yo escribí 'Batman: Cataclysm'. Esa historia es una idea original mía que forma parte de la leyenda de Batman. Tuve la oportunidad de escribir varias historias más y debo reconocer que fue una época alucinante de mi vida.

-Usted ha dirigido las dos películas de 'Mascotas'.

-Sí. Desde el principio sabía por dónde quería seguir. Para mí, era importante contar la historia entre niños y perros, algo que no había visitado en la primera película. Me pareció un territorio virgen donde la audiencia podría sentirse identificada. Exploramos diferentes escenarios hasta centrarnos en la narración actual. A Snowball lo hemos convertido casi en superhéroe, haciéndole creer que vistiendo pijamas de superhéroes le convierte en uno. Lo más difícil fue Max, un niño que tiene miedo a todo. Gidget es diferente, poderosa y activa.

-En este filme codirige junto con Jonathan del Val. ¿Es más fácil dividirse el trabajo?

-Tener un colaborador con quien repartir las responsabilidades ayuda. Rodando 'Gru, mi villano favorito', 1 y 2, con Pierre Coffin sentí que estaba colaborando con mi socio. Tenemos una gran relación y nos dividíamos bien el trabajo porque cada uno de centraba en elementos distintos, Supimos compartir sin habitar el espacio del otro en ningún momento. A mí me gusta codirigir con directores con los que puedo hablar, pero hay que mantener el trabajo separado. Dicho esto, rodar con Jonathan del Val en 'Mascotas 2' ha sido estupendo porque conocía los personajes, él fue animador en la primera entrega y sabía que tipo de animación necesitábamos. Muchas veces es importante dividir las responsabilidades.

-¿Pueden los animales entenderse y hablarse en su universo?

-Nosotros tomamos decisiones sin decir nada, sin compartir lo que sucede por nuestra cabeza. Chris Meledandri, el productor y director del estudio Illumination Entertainment, me dijo cuando estábamos terminando 'Gru 2' que siempre había querido hacer algo sobre cómo nuestras mascotas se comportan cuando no estamos en casa. Esa idea fue la que dio luz al primer proyecto y, a partir de ahí, empezamos a construir la historia y los personajes. Todo depende. Nosotros hemos intentado en este nuevo capítulo preservar la inocencia de las mascotas, su indefensión. Esa fue una de las primeras decisiones que tomamos al escribir el guion. Hay personajes como Sweetpea, el pajarito, que habla en tuits porque estilísticamente nos pareció adecuado, aunque debo confesar que nuestras reglas no son consistentes.

-Es maravilloso escuchar a Harrison Ford interpretando al personaje de Rooster en la versión original. ¿Fue difícil convencerle? Nunca antes había hecho una película animada.

-Es cierto. Harrison nunca había puesto voz a ningún personaje animado. No tengo ni idea si alguien se lo ha pedido antes, yo no estaba en la habitación donde se negoció su participación pero sé que hubo ciertos elementos del personaje que le gustaron. Me dijo que la relación entre el niño y el perro llamó su atención, que hay que dejar a los niños que vivan sus propias vidas y no estar encima de ellos. Ese fue un tema que le habló directamente a él y me lo dijo. No hubo que convencerle, él quiso hacerlo.

-¿Le gusto dirigirle?

-Fue algo alucinante. Harrison es sensacional, con ideas propias, tuvo oportunidad de improvisar algunas líneas, de dar vida al personaje con su personalidad, su voz y su manera tan autentica de entender la interpretación. Para mí ha sido uno de los mejores momentos de mi carrera profesional. Una experiencia única. Es un actor con un gran sentido del humor.