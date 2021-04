'Chaos Walking': ciencia-ficción de bolsillo Apenas salen del bosque los personajes de un filme que parte de una premisa interesante y cuenta con un buen reparto encabezado por Tom Holland, Mads Mikkelsen y Daisy Ridley, aunque no profundiza en sus posibilidades Daisy Ridley y Tom Holland en 'Chaos Walking'. BORJA CRESPO Jueves, 29 abril 2021, 16:43

Proliferan las películas de ciencia-ficción cuya acción transcurre enteramente en un bosque. Explotar esta idea de escenario suele ir ligado a la ausencia de presupuesto, a unos medios ajustados, como en 'Prospect', pero en 'Chaos Walking', estreno de este fin de semana, no es el caso. La comunión con la naturaleza tampoco casa con el último filme de Doug Liman, director de la estupenda 'Al filo del mañana', que traslada a imágenes en movimiento con cierta pereza el libro homónimo de Patrick Ness, responsable de 'Un monstruo viene a verme'. La historia parte de una premisa sumamente interesante: la posibilidad de que en un planeta inhóspito los seres humanos no sean capaces de esconder sus pensamientos.

Se materializan en una nube alrededor de la cabeza, un gas etéreo que muestra estampas y palabras. Los colonos llaman a esta peculiaridad «el ruido», una rareza que solo afecta a los hombres. Las mujeres se libran de mostrar sus secretos. Quizás por ello, ya no existen en el lugar. Alguien las exterminó. La llegada de una náufraga espacial, tras un accidente en su nave, pone patas arriba la armonía de un pueblo que se comporta como una secta, donde lo que importa es controlar tu mente y enfatizar tu masculinidad.

Vídeo. Tráiler de 'Chaos Walking'.

Se torna sugestiva la idea de que los pensamientos de los hombres adquieran fisicidad, como un halo poético, pero tan suculenta premisa se queda en lo anecdótico y llega a cansar, en un filme que no profundiza en sus posibilidades y se decanta por exponer una previsible aventura de huida con aires de western. Aunque, como espectador, únicamente solicitásemos el mero entretenimiento, 'Chaos Walking' tampoco pasa el corte holgadamente. La descripción a trazos de esta distopía planetaria coincide con la superior 'Luz de mi vida', dirigida por Casey Affleck, donde una pandemia acaba con todas las mujeres de la Tierra.

En la propuesta que nos ocupa la chica protagonista actúa como mera comparsa del verdadero protagonista, el chico perdido que busca su identidad y salva a la forastera de los villanos. Lo que podía ser una revisitación de 'El planeta de los simios' en clave feminista, con machos alfa en lugar de primates, deviene un deslavazado espectáculo donde sabemos lo que va a pasar, la acción se muestra confusa y no hay situaciones de tensión. Hay personajes que aparecen y desaparecen sin aportar demasiado y el desenlace se antoja simplista y precipitado. Aunque el relato no acogiese la situación de desequilibrio que plantea la irrupción de un rol femenino en un mundo de hombres, lo que acontece no va más allá de un western sobado. Duele que no explore las numerosas puertas abiertas planteadas en el inicio del filme, incluyendo la amenaza de tribus extraterrestres. En este sentido, da gusto disfrutar con 'Love & Monsters', estrenada recientemente en Netflix, una cinta post-apocalíptica que exprime bien el viaje iniciático del protagonista atravesando campos y árboles con amenazas inesperadas (tampoco sale del bosque).

Mads Mikkelsen, el villano de 'Chaos Walking'.

Lo mejor de 'Chaos Walking' es el elenco principal, además de contar con una dirección artística tan medida como ejemplar que nos coloca en un mundo distópico con escasos elementos. Tom Holland deja claro una vez más que no es solo el nuevo rostro de Spider-Man. Su trabajo en 'El diablo a todas horas' y en 'Cherry' -estrenada directamente en Apple TV hace unas semanas- es excepcional. Aquí pelea consigo mismo, léase sus pensamientos, esa extraña anomalía, y aporta algunos momentos físicos llamativos. El genio Mads Mikkelsen encarna al malo de la función con su habitual carisma. Si en 'Otra ronda' deleitaba al público con un baile icónico, aquí suben las apuestas cada vez que aparece en escena, con su pérfido porte, no lo suficiente. Daisy Ridley, por su parte, la heroína de la última trilogía de Star Wars, se limita a moverse por el encuadre buscando las cosquillas a quienes pretenden «cazarla». Es, sin duda, el carácter más endeble de una película que podía dar mucho más de lo que finalmente ofrece.