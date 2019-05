En cartelera 'La ceniza es el blanco más puro' y otros estrenos Imagen de 'La ceniza es el blanco más puro', del realizador chino Jia Zhang Ke. BORJA CRESPO Jueves, 30 mayo 2019, 14:33

'La ceniza es el blanco más puro' es la nueva propuesta de Jia Zhang Ke, responsable de la excelente 'Un toque de violencia' y títulos igualmente interesantes como 'Más allá de las montañas' o 'Historias de Shanghai'. Habitual en el circuito de festivales, presentó su última película, aplaudida por la crítica, en la Sección Oficial de la 71 edición del Festival de Cannes. Zhao Tao, actriz oriental de peso que ha colaborado en varias ocasiones con el director, encarna a una mujer enamorada de un criminal.

Su loable interpretación engrandece otra historia que refleja soterradamente los claroscuros de la sociedad china. «El título en chino lo dice casi todo», argumenta el cineasta responsable de la recomendable 'Naturaleza muerta'. «La pareja protagonista vive en los márgenes de la sociedad. Sobreviven retando a diario el orden establecido. No era mi intención defenderlos, sino subrayar el dilema en que se encuentran. En cierto modo, me recuerda los primeros diez años de mi carrera, cuando era muy arriesgado expresarse abiertamente y hablar en el cine de las verdades de la sociedad. Eso me alentó a escribir el guion como si describiera un viaje emocional personal: mi juventud perdida y mi fantasía acerca del futuro. Vivir, amar y ser libre».

De metraje algo excesivo, 'La ceniza es el blanco más puro' empieza a principios del siglo XXI y acaba en 2018. Supone un compendio de las obsesiones de Jia Zhang Ke. Cuenta una historia de amor en la China contemporánea, un país que ha pasado por muchas transformaciones. Se enfrenta a lo que cuesta romper con los vínculos emocionales, los recuerdos y rutinas que nos impiden ser libres. El cine oriental continúa nutriendo de apuestas interesantes una cartelera estancada que espera el subidón de la inminente fiesta del cine, un evento que no suele reforzar la taquilla de películas como la presente.

'La estrategia del pequinés'

La isla de Gran Canaria es el escenario de este thriller de perdedores dirigido por el siempre interesante Elio Quiroga ('Fotos', 'Nodo'), que adapta una novela del escritor local Alexis Ravelo. «Unas islas aparentemente pacíficas y pequeñas, que los turistas visitan ocasionalmente y en las que nunca pasa nada, ocultan un lado oscuro lleno de secretos inconfesables, crímenes atroces y ciénagas corruptas», adelanta Quiroga, que sitúa a Unax Ugalde y Kira Miró al frente de una historia que arranca cuando un delincuente que se pasó al lado correcto de la ley hace años tiene que dar un último palo obligado por la grave enfermedad de su mujer.

'10 días sin mamá'

Taquillazo italiano con el actor y director Alessandro Genovesi en la piel de un padre volcado en el trabajo, que sabrá lo que es bueno cuando su estresada mujer se marche de vacaciones a Cuba con su hermana y le deje al cuidado de sus tres hijos.

'Dilili en París'

Michel Ocelot es garantía de cine de animación exquisito. La Dilili del título es una joven que, con la ayuda de su amigo repartidor, investiga una serie de misteriosos secuestros de chicas jóvenes en el París de la Belle Époque. La cinta, que destaca por sus realistas escenarios casi fotográficos, ganó el César a la mejor película de animación.

'Hospitalarios, las manos de la Virgen'

El nicho de público fiel al cine religioso puede disfrutar de este largo documental de Jesús García sobre los enfermos y sus familias que van en peregrinación a Lourdes. El filme, rodado a lo largo de tres años, llega a las salas gracias a una campaña de donativos.

'Infiltrado en Miami'

Omar Sy, lanzado al estrellato mundial gracias a 'Intocable', es la estrella de esta comedia de acción del francés Rachid Bouchareb, en la que da vida a un policía de Belleville, el vibrante y multiétnico distrito de París. Dispuesto a descubrir quién ha matado a un amigo de la infancia, acaba en Miami junto a un agente local, encarnado por Luis Guzman, un inconfundible actor de reparto al que hemos visto en películas como 'Traffic' y 'Boogie Nights'. Cualquier parecido con 'Superdetective en Hollywood' no es pura coincidencia.