'Bosque maldito' y otros estrenos

El Premio al Mejor Largometraje en el Festival de Cine Fantástico de Bilbao avala el debut del dublinés Lee Cronin, que encuadra en la boscosa Irlanda una historia de terror psicológico inspirada en el Síndrome de Capgras o Ilusión de Sosias: un trastorno por el que una persona cree que un familiar ha sido sustituido por otra persona.

La madre soltera protagonista de 'Bosque maldito' ('The Hole in the Ground', 'El agujero en la tierra') empieza una nueva vida junto a su hijo a las afueras de un pueblecito de leñadores. En las profundidades del bosque colindante, encuentran un misterioso cráter que provocará cambios en la actitud del pequeño. O bien el juicio de la madre se está nublando con las ideas más tenebrosas, o bien un ser salido de las profundidades de la tierra ha invadido su propia casa.

Cronin apela a una vieja leyenda irlandesa sobre niños cambiados y tiene en cuenta títulos sobre personajes traumatizados, como 'The Babadook' y 'Hereditary'. Apuesta por administrar la tensión sin sustos facilones elevando el sonido y cuida una fotografía que captura en tonos ocres el otoño irlandés.

'Al agua gambas'

'Al agua gambas', traducción española del original 'Les crevettes pailletées' (algo así como 'Las gambas con lentejuelas'), se vende como un cruce entre 'Full Monty' y 'Priscilla, reina del desierto'. De la cinta británica toma el retrato de un grupo humano inmerso en una historia de superación para lo que no está muy dotado; de la australiana copia la pluma de unos personajes sabedores de que en algún momento cesarán las risas para reivindicar con orgullo su homosexualidad.

Un campeón mundial de waterpolo con tendencia a los comentarios homófobos es condenado a entrenar a un equipo gay más interesado en la fiesta que en la competición. Juntos viajarán a Croacia para participar en los Juegos Gays, el acontecimiento deportivo homosexual más grande del mundo. Aunque parezca mentira, Las Gambas Purpurinas existieron en la vida real. Cédric Le Gallo, director y guionista del filme junto a Maxime Govare, formó parte de este grupo de waterpolistas durante siete años, viajando por todo el mundo de torneo en torneo.

«Consciente de vivir una aventura única que cambió mi vida, quise defender los valores que nos impulsan: la libertad, el derecho a la diferencia, el exceso y, especialmente, el triunfo de la ligereza sobre la seriedad de la vida», sostiene Le Gallo, cuyo bagaje cinematográfico hasta la fecha consistía en un documental sobre el 30 aniversario de 'Dirty Dancing'.

La previsible colisión entre la homofobia del entrenador y el petardeo de los jugadores da pie a los mejores chistes de una comedia que, pese a su frivolidad, se ríe de las rivalidades del mundo del deporte, donde todavía cuesta salir del armario. «Estas gambas defienden ciertos valores: vivir la vida a fondo, no preocuparse por la opinión de los demás, llegar al final de lo que uno es. Y la ligereza como valor, la cortesía de la desesperación, aligerar nuestra mochila», proclama el director.

'Ayla, la hija de la guerra'

En 1950, en plena Guerra de Corea, un sargento turco se encuentra a una niña asustada y al borde de la muerte. El protagonista arriesgará su propia vida para salvarla. Can Ulkay dirige un drama basado en hechos reales que representó a Turquía en los Oscar. «La cara aterradora de la guerra es solo nuestro diseño de producción», sostienen sus responsables. «La película ofrece consuelo al mundo actual a través de imágenes llenas de amabilidad, compasión y amor humanos, sin intención manipuladora».

'Entendiendo a Ingmar Bergman'

La veterana realizadora alemana Margarethe Von Trotta firma un documental que analiza la vida y la obra de Ingmar Bergman a través de entrevistas a sus colaboradores más cercanos y a una nueva generación de cineastas. Un recorrido por las escenas clave de su filmografía, los temas recurrentes de su obra y los lugares en los que trabajó descubren el fascinante mundo artístico y personal del cineasta sueco. las diferentes capas que constituyen su fascinante mundo artístico y personal. La nómina de entrevistados incluye, entre otros, a Liv Ullmann, Olivier Assayas, Mia Hansen-Løve, Carlos Saura y Jean-Claude Carrière.