En cartelera 'El bailarín' y otros estrenos 01:21 'El bailarín', de Ralph Fiennes, cuenta los inicios de Rudolf Nureyev. BORJA CRESPO Miércoles, 1 mayo 2019, 18:01

Tercera película como director del reconocido actor Ralph Fiennes, tras 'Coriolanus' y 'La mujer invisible', 'El bailarín' echó a andar hace dos décadas, cuando el rostro del villano de la saga de Harry Potter leyó por primera vez la biografía escrita por Julie Kavanagh del mítico bailarín. «Aunque no me interesaba el ballet y no sabía mucho sobre Nureyev, me cautivó la historia de sus comienzos», recuerda. «Su juventud en Ufá, en Rusia central, a principios de los 40, sus años de estudiante de danza en Leningrado, actualmente San Petersburgo, culminando con su decisión de huir a Occidente. Su historia me conmovió».

Entrevista a Ralph Fiennes «Me enamoró la arrogancia de Nureyev»

En 1961, el artista ruso viajó por primera vez más allá de las fronteras de la Unión Soviética como miembro del Ballet Kirov. Con el KGB pisándole los talones, tomó una decisión que supuso un cambio radical en su carrera y existencia: pedir asilo político en Francia cuando se encontraba en el aeropuerto de Le Bourget a punto de volar a Moscú. «Me pareció que tenía muchas posibilidades como película. Pero lo cierto era que no me veía dirigiéndola», cuenta Fiennes, que también defiende uno de los papeles principales, el del maestro del bailarín, Alexander Pushkin. «Es una historia muy dramática, y aborda muchos temas. Tiene una dinámica personal interna, el impulso de realizarse y la dureza que lo acompaña. También se encuentra en el contexto de la división ideológica entre Oriente y Occidente, en el culmen de la Guerra Fría».

Encontrar al intérprete que diese vida al contestatario Nuréyev fue el mayor reto para el director, obsesionado con conseguir la mayor autenticidad posible. En un casting por toda Rusia encontró a un joven bailarín ucraniano, Oleg Ivenko, del Ballet Estatal Tártaro. «Percibí que tenía un don latente para la interpretación, y además es un bailarín fabuloso que guarda cierto parecido físico con Rudolf».

Fiennes trabajó intensamente con Ivenko para que comprendiese el oficio de actor, ya que el joven bailarín no había actuado frente a la cámara con anterioridad. «Le hice comprender que la mejor interpretación consiste en estar muy presente y en el momento», relata el actor y director. «Oleg es muy entregado y me permitió encauzarlo un poco. Noté muy pronto que nos sentíamos cómodos el uno con el otro, que había una buena relación de trabajo». El propio Ivenko aporta su visión como bailarín sobre lo que hacía especial a Nureyev: «Rudolf tenía una energía increíble que trasladaba al escenario», describe el protagonista. «Trabajaba muy duro, al máximo de sus posibilidades. Se subía al escenario y vivía su vida sobre él. A menudo los bailarines son como robots, interpretan una combinación de movimientos, pero él salía allí y lo vivía. Todos sentían que era algo extraordinario».

'Keepers, el misterio del faro'

02:31 Vídeo.

Pudo verse en Sitges, donde pasó desapercibida entre el maremágnum de propuestas del nutrido festival. 'Keepers, el misterio del faro' tiene en su plantel principal su mayor baza, con Gerard Butler a la cabeza. Peter Mullan le secunda con brío, con el danés Kristoffer Nyholm a los mandos, bregado en el terreno de las series con títulos como 'Taboo' o 'The Killing'. Ayudante de dirección del cineasta Lars Von Trier, se enfrenta a la historia oscura de un grupo de fareros que se topan con algo que no esperan en una de sus rutinas. Inspirada en el misterio de la Isla de Flannan, una leyenda escocesa difundida por poetas y escritores, se apunta al thriller psicológico.

'La primera cita'

02:59 Vídeo.

Presente en festivales como el de cine Europeo de Sevilla o el de Cine Iberoamericano de Huelva, 'La primera cita', escrita y dirigida por el cineasta andaluz Jesús Ponce, responsable de '15 días contigo', está protagonizada por Sebastián Haro ('A cambio de nada'), Isabel Ampudia ('Todo saldrá bien'), Mercedes Hoyos ('Techo y comida'), Víctor Clavijo ('Gernika') y Darío Paso ('Matadero'). Un filme sobre el amor y la redención que trata una dura enfermedad: el alzhéimer. El matrimonio protagonista lo sufre; ella cae en las fauces de la terrible dolencia, mientras él se dedica a cuidarla. El hombre por primera vez tiene atenciones con su pareja, a la que había dejado de lado, una oportunidad para enfrentarse a sus errores.

'Uglydolls: Extraordinariamente feos'

01:59 Vídeo.

Elogio de la diversidad, 'UglyDolls: Extraordinariamente feos' parte de una colección de muñecos reales, a la venta desde 2001, luego su estética nos suena de algo (la marca UglyDolls). Clara deudora de la genial 'Monstruos S.A.', bajo la dirección de Kelly Asbury ('Gnomeo y Julieta'), se antoja una colorida propuesta con necesario mensaje para los más pequeños en los tiempos que corren. La aceptación de uno mismo y la importancia de la amistad vertebran una divertida historia protagonizada por una población de muñecos imperfectos que encuentran la felicidad en un lugar donde nadie les juzga. En Feolandia lo raro se celebra, lo extraño es lo habitual. Viven en libertad.