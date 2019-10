Angelina Jolie: «La familia no se forma con la sangre» Angelina Jolie retoma el papel de Maléfica, el hada con cuernos que protagonizó su propia película de la mano de Disney hace cinco años. La actriz retoma el papel de Maléfica y anuncia que aparca su carrera para cuidar de sus seis hijos: «No quiero perderme nada de ellos» MARÍA ESTÉVEZ Jueves, 17 octubre 2019, 16:53

Angelina Jolie (Los Ángeles, 1975) reconoce que los últimos años de su vida no han sido fáciles. Ahora quiere dejar su carrera aparcada para dedicarse a tiempo completo a la educación de sus seis hijos. En 'Maléfica: Maestra del mal', secuela del taquillazo de Disney, la actriz se convierte de nuevo en la malvada hada con cuernos. Estamos ante una cinta cargada de mensajes positivos, que incluyen desde el medio ambiente hasta el reconocimiento de que la familia no necesita ser necesariamente biológica.

Maléfica regresa mostrando un mundo mágico contra la ignorancia y en favor de la tolerancia liderado por tres grandes de Hollywood: Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer y Elle Fanning. Jolie parece terminar el bache que vivió, con una mastectomía doble en 2013 para reducir las posibilidades de padecer cáncer de mama y la extirpación de los ovarios en 2015. A ello se suma su divorcio de Brad Pitt, que, a pesar de haber pasado dos años, todavía no ha concluido.

-Hay varios mensajes dentro de esta película.

-Sí, y creo que muy positivos. Hoy, más que nunca, las nuevas generaciones están conectadas y uno puede viajar de un continente a otro con facilidad. El odio colectivo ha ido creciendo y nos da miedo todo aquello que es diferente. Sin embargo, creo que es imposible detener la ola de cambio que se avecina. Vivimos en un mundo maravilloso con gentes de diferentes culturas; eso que creemos que nos separa nos une, porque dentro de nosotros somos todos iguales. Uno de mis mensajes favoritos de la película es que la familia no se forma con la sangre.

-Vivimos tiempos conflictivos. ¿Cree que la oscuridad impera en los líderes que nos dirigen?

-Considero que es necesario identificar de dónde surge esa oscuridad. En este filme tienes una reina enfadada y hostil, que piensa que su única forma de sobrevivir es destruyendo a los demás. En realidad, ella tiene miedo, es débil e ignorante. Creo que los lideres deben apreciar la fuerza y la diversidad. Hay gente que nace con tendencia hacia la oscuridad y la agresión, otros sufren a lo largo de su vida una situación que les hace perder confianza en los demás, no se sienten seguros y deciden protegerse. Pero creo que todos podemos cambiar.

-Siente una conexión con Maléfica

-Cuando ella es joven piensa en no tener hijos porque considera que no puede llegar a ser una buena madre. Hasta que tiene un hijo y descubre que puede serlo. Eso me inspiró. Del mismo modo su actitud hacia la inclusión, de cualquier tipo, algo que yo hago en mi trabajo con los refugiados. Me irrita cuando la gente habla del peligro de la diversidad y no de la riqueza. Yo valoro la belleza de ser diferente. Todos aquellos que temen ser excluidos por no sentirse igual, no hacen daño a nadie. Maléfica trata de ser autentica, de ser ella misma hasta el final.

-Le gustó trabajar con Michelle Pfeiffer y Elle Fanning.

-Todo el elenco es maravilloso. Hubo una gran unión entre todo el equipo, principalmente porque todos disfrutamos mucho en el rodaje de la primera película, bueno todos menos Michelle, que se adaptó muy bien al rodaje de este filme.

-Considera que la cinta muestra personajes con los que las jóvenes pueden identificarse

-Creo que no es una película solo para niñas. Tenemos personajes femeninos que son fuertes, diversos, pero también tenemos hombres extraordinarios que luchan por ellas. Quiero acentuar el hecho de que los hombres son importantes a la hora de contar esta historia. Es importante aprender unos de otros.

Elle Fanning, Angelina Jolie y Sam Riley en 'Maléfica: Maestra del mal'.

-Hay una escena en la que Maléfica se ve obligada a taparse sus cuernos, en clara referencia a cuando las mujeres tienen que cubrirse el pelo. ¿Qué opina de ese tipo de imposición?

-Ese tipo de imposición puede ser horrible si no se elige, sobre todo si están siendo tratados de una forma terrible y sienten que deben esconderse. Hay una parte de esta película muy divertida para los niños, donde los animamos a ser ellos mismos, a no cubrir sus cuernos. Ya veremos si el mundo puede aceptarla, pero ese no es su problema, uno nunca debe esconder quién es.

-¿Siente la presión de Hollywood?

-Siento la presión de un artista que ama lo que hace. En mi vida suceden muchas cosas, no solo la interpretación. Ahora mismo, en los próximos años, quiero dedicarme exclusivamente a la educación de mis hijos. Están todos en una edad muy especial y no quiero perderme nada de ellos en este momento. Les quiero enseñar a valorarse, a que den lo mejor de ellos y se enfrenten al mundo con sus propias armas. En eso estoy concentrada en estos momentos, pero tengo muchas ideas locas para el futuro. Ya veremos lo que pasa.