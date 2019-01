'The get down', un desastre inesperado

Contar con un presupuesto millonario no siempre es sinónimo de éxito, pero en el verano de 2016 la plataforma estadounidense Netflix se sentía intocable. Acababa de triunfar con 'Stranger Things', la serie nostálgica de ciencia ficción protagonizada por un reparto infantil, y el número de fracasos en su contador seguía a cero, a diferencia de su principal competidor en la otra costa, los neoyorquinos de la HBO, que se lo jugaba todo esa temporada a la carta de 'Juego de Tronos'. En medio de un clima de euforia, los directivos del gigante del 'streaming' no repararon en gastos a la hora de trasladar a la pequeña pantalla la historia de los orígenes del hip hop a comienzos de los años 70 en las calles del Bronx. Así nacía 'The Get Down', en medio de una gran expectación. Solo faltaban los fuegos artificiales.

La serie iba a ser un gran musical, un filón a explotar tanto en la vertiente televisiva como discográfica, por eso confiaron el proyecto al director australiano Baz Luhrman, que tenía experiencia en este género gracias a 'Moulin Rouge'. Solo tenía que cambiar las versiones edulcoradas de Queen y Nirvana por la crudeza de rap primigenio.

Luhrman contaba con una materia prima envidiable, nada menos que el nacimiento de un nuevo género en la música, en un lugar casi mitológico para el cine: el cruce entre la calle 163 y la Prospect Avenue de Nueva York. Pero todo se empezó a torcerse cuando se desveló que Netflix había destinado 120 millones de euros para los primeros once capítulos, que iban a estar divididos en dos partes. Desde entonces, el equipo de la serie supo que tendría que luchar contra la presión añadida de estar trabajando en una de las ficciones más caras de la historia.

Si se compara con cada episodio de 'Juego de Tronos', donde es habitual ver escenas con dragones, castillos medievales o batallas multitudinarias rodadas en distintos lugares de Europa, es obligado preguntarse por qué cada episodio 'The Get Down', rodada en plató y en escenarios de la misma ciudad, costó casi lo mismo: 11 millones de euros (según datos de la revista Deadline).

Rechazo del público

El día de su estreno, la crítica fue muy dura con el estilo hiperbólico y excesivamente melodramático de la serie, más en la línea de 'Romeo + Julieta', también dirigida por Luhrman, que de la idea inicial de Netflix. El público también le dio la espalda, 'The Get Down solo reunió 3,2 millones de audiencia en sus tres primeros meses, cuando 'Stranger Things', una serie que estaba llamada a cumplir objetivos más humildes, había congregado a 12,4 millones de espectadores en el mismo lapso de tiempo.

«El mecanismo que existía para crear series de televisión no funcionó en esta serie. A cada paso del camino no había precedentes para lo que estábamos haciendo. El proceso estándar no funcionó así que, progresivamente, me vi arrastrado más y más hasta el fondo», declaró Luhrman, debutante, por cierto, en la televisión. Tuviera razón o no, lo cierto es que tuvo el dudoso honor de haber dirigido la primera serie que cancelaba Netflix.