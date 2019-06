Zero Sette Akordeoi Orkestra está anunciado esta tarde en la plaza Zubitxo Miembros de Zero Sette Akordeoi Orkestra. URNIETA. Sábado, 8 junio 2019, 00:31

Tras la suspensión del concierto previsto para finales de mayo de Zero Sette Akordeoi Orkestra, la agrupación prevé actuar esta tarde, a las 19.30 horas, en la plaza Zubitxo, junto al Guria.

Dentro del programa se podrán escuchar temas como 'Jump', 'Eric Clapton in Concert', 'Just a Gigolo', 'Nothing else Matters'... así hasta completar los 11 temas del programa. Participarán los acordeonistas: Andima Egaña, Jon Andoni Etxegarai, Isabel López, Merche Martínez, Iñaki Uranga, Nerea Urkia, Idoia Zabaleta e Imanol Zubiondo.