Xabier Urdangarin recupera la alcaldía para EH Bildu tras 4 años Ciudadanos votando en el colegio electoral que quedó ubicado en el edificio de Herri Eskola en la jornada del pasado domingo. / JUANFER Logran una mayoría absoluta con siete concejales, dos más que EAJ-PNV, manteniendo el PSE el que tenía JUAN F. MANJARRÉS ASTIGARRAGA. Martes, 28 mayo 2019, 00:25

El municipio de Astigarraga se pronunció en la cita del pasado domingo con las urnas y el mensaje fue rotundo y claro: Quería un cambio. EH Bildu fue claramente el vencedor de la jornada electoral al conseguir recuperar la mayoría absoluta que había perdido en 2015 gracias a los 1.563 votos obtenidos en las urnas, lo que representa el 49,10% de los emitidos. Mayoría absoluta y 7 concejalías, lo que va a llevar a su candidato, el debutante Xabier Urdangarin, a ostentar el bastón de mando durante los próximos cuatro años.

La segunda fuerza fue EAJ/PNV, encabezado por la actual alcaldesa, Zorione Etxezarraga, que terminó la jornada con muy mal sabor de boca. Los jeltzales se hicieron con 1.252 votos, muy cerca del 40%, lo que les deja con 5 ediles, frente a los 6 que tenía hasta ahora. Será el principal partido de la oposición. El PSE mantiene el único edil que tenía.

Xabier Urdangarin, que se presentaba por primera vez como candidato a la alcaldía, era la cara del vencedor de la cita electoral. El cabeza de lista de EH Bildu será el alcalde y se mostraba ayer «contento. Nuestro objetivo era conseguir 7 concejales para poder gobernar y lo hemos logrado. Creo que en la campaña hemos conseguido conectar con la gente y eso ha dado al final un buen resultado».

LAS FRASESXabier Urdangarin EH Bildu «Nuestro objetivo era llegar a los 7 concejales y lo hemos logrado, estamos contentos» Zorione Etxezarraga EAJ-PNV «Han sido unos malos resultados, esto es democracia y hay que aceptarlo» Mikel Durán PSE «Estamos contentos por el aumento de votos, pero nos habría gustado obtener un edil más»

Si algo tiene claro Urdangarin es que ahora toca «trabajar mucho», con la intención de encauzar varios asuntos «enquistados con la intención de darle una solución». Uno de ellos será, sin duda alguna, el de DBH. Con respecto al resultado del domingo entiende que es difícil saber si ha habido voto de castigo a la gestión del PNV de los últimos 4 años, «era un censo mayor que hace 4 años e igual esa agente nueva se ha decantado algo más por EH Bildu. Habrá que analizarlo».

Con respecto a la manera de gobernar, pese a contar con mayoría absoluta, «la idea es hablar con el resto de partidos. Siempre que haya buenas propuestas, también de los colectivos sociales, se van a estudiar. En ese sentido, no hay ningún problema».

Si Xabier fue el vencedor, el PNV encabezado por Zorione Etxezarraga fue el derrotado. La candidata jeltzale no pone paños calientes: «Han sido unos malos resultados al perder la alcaldía. Pasa en democracia y hay que respetarlo. Los astigartarras han decidido que prefieren que gobierne EH Bildu».

Esperaban mantener la alcaldía, «no pensábamos ganar en número de votos, pero partíamos de una gran igualdad». La sensación es que con la subida del censo electoral los nuevos votantes «se han podido decantar más por la opción de EH Bildu. Mucha gente del barrio nuevo no sé si nos conoce lo suficiente. Creo que no se ha valorado la gestión que hemos hecho. Con la campaña de DBH han sabido calar más en las familias jóvenes. También la ola que hay en Gipuzkoa de subida de EH Bildu ha podido influir».

El PSE aumentó en número de votos y mantiene el edil con el que contaba, en la figura de Mikel Durán. No duda en felicitar a EH Bildu por los resultados y su aumeto de representación y mayoría en el Pleno, mostrándose en cuanto a sus resultados contento por el incremento de los votos obtenidos. «Nos habría gustado conseguir un segundo concejal, pero no ha podido ser», remarca el edil socialista. Tiende la mano al equipo de gobierno para llegar a acuerdos puntuales «cuantos más amplios mejor». Visto lo que había sucedido en la cita electoral de hace escasas fechas a las Generales veía factible ese segundo concejal para su grupo, de la misma manera que la mayoría absoluta finalmente lograda por EH Bildu, por lo que no le ha sorprendido.