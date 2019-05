XABIER URDANGARIN (CANDIDATO DE EH BILDU): «Nuestro objetivo es conseguir siete concejales»

EH Bildu cambia al cabeza de lista y tiene la intención de regresar al gobierno municipal. Urdangarin llega ilusionado.

-Toma el relevo de Andoni Gartzia. ¿Cómo se decidió a dar el paso?

Su DNI Edad 47 años. Profesión Responsable del Área de Euskera y Comunicación de la Mancomunidad Urola Kosta. Aficiones La música, la trikitixa, la lengua y cultura vascas y la natación.

-He participado activamente en varias asociaciones del pueblo desde hace más de 15 años, en la ikastola, en la musika eskola, en Gure Esku Dago. Ha sido un proceso natural. Si bien no he militado nunca en ningún partido, he sentido, como otras muchas personas de la lista, la necesidad de participar en este reto colectivo que significa dar un cambio radical en la gestión del Ayuntamiento. Ha sido una legislatura perdida.

- No cuenta con experiencia previa, ¿cómo lo piensa solventar?

-Tenemos un buen equipo. Yo, en particular, cuento con una experiencia de 19 años como técnico superior en la administración local; contamos con Ione y Andoni, que están en la Corporación actual y estuvieron en el gobierno en la legislatura anterior. Esti, Aintzane, Roxali, Aitor... Gente de distintos ámbitos profesionales y comprometida con el pueblo, personas activas, ilusionadas...

-¿Los números dicen que la situación entre ustedes y PNV es muy igualada. ¿Qué perspectiva tiene de lo que puede suceder el 26M?

-En las elecciones de abril hemos sido la primera fuerza y habitualmente nuestro punto fuerte son las elecciones locales. Estamos seguros de que vamos a mejorar los resultados. En las elecciones habrá cuatro papeletas (EH Bidu, PNV, PSE y PP) y dos alternativas. Nuestro objetivo es conseguir 7 concejales. Se trata de eso: gobierna EH Bildu o el desgobierno actual del PNV.

-¿Qué valoración hace de la legislatura actual?

-Ha sido una legislatura perdida y lo digo muy a mi pesar, porque a nadie le gusta que su ayuntamiento esté mal gestionado. La gestión del PNV ha sido pésima. Un dato: del presupuesto de inversiones de 2018 se ha ejecutado el 19%. De un presupuesto de 4.200.000 euros sólo se ha ejecutado un millón. El grupo del PNV no tiene capacidad para ejecutar su propio presupuesto. No tiene proyecto, no tienen equipo.

-Astigarraga está sufriendo muchos cambios... ¿Cuáles son los principales retos de cara al futuro?

-Servicios públicos y más servicios públicos. Hemos pasado de 3.500 habitantes a casi 7.000, pero los servicios no se han adecuado. Van a reducir las líneas del bus (y en la actualidad hay problemas serios por las mañanas), la escuela infantil tenía que estar en marcha (ni se ha empezado), la casa de cultura tenía que estar finalizada para junio (no estará antes de este año), la parcela para el instituto de DBH ni se sabe, la ampliación de la ikastola otra incógnita, el polideportivo y el frontón necesitan una adecuación profunda... En fin...