Xabier Urdangarin (Alcalde de Astigarraga): «Me cuesta verme como alcalde, pero tengo muchas ganas de trabajar por el pueblo» Xabier Urdangarin, en su despacho de alcaldía. / MARÍA Lleva unas semanas como primer edil y aunque todavía se está haciendo a la idea, «ya me ha tocado casar a una pareja» MARÍA CORTÉS DVASTIGARRAGA@GMAIL.COM ASTIGARRAGA. Domingo, 7 julio 2019, 00:21

Casi sin tiempo para hacerse a la idea, Xabier Urdangarin ya ocupa su cargo en la alcaldía y lo hace «con muchas ganas de trabajar y hacerlo bien por Astigarraga». Aunque en verano todo se ralentiza, «los próximos meses llegarán cargados de trabajo de debemos sacar adelante de la mejor manera».

-¿Cómo está viviendo estas primeras semanas como alcalde?

-Bien, con mucha ilusión y mucho trabajo, hay muchos temas que tratar. Antes de las elecciones hay un tiempo en el que las cosas se paran, el equipo de gobierno anterior seguramente no quiso decidir algunos temas y luego llegó el 26 de mayo y con el cambio de gobierno ha habido semanas hasta la investidura con las cosas en 'stand by'. Desde entonces, nos hemos reunido con la gente de los distintos departamentos. Sacar adelante las cosas que estaban bloqueadas y que eran urgentes es la prioridad.

«Nuestra prioridad es la reubicación de la Haurreskola, ampliar la Herri Eskola y el DBH»«Si el actual sistema de recogida de basuras se hace bien puede dar buenos resultados»

-¿Cómo ha sido ese traspaso de poderes?

-Hicimos una reunión con el PNV en la que nos explicaron algunos temas, pero poco más. Pero estoy teniendo mucha ayuda de Andoni y de Ione, que no son nuevos en esto, así como del resto de trabajadores del Ayuntamiento. Es algo que no se puede pagar, es garantía de poder hacer las cosas bien.

-¿Qué espera de la oposición?

-Por parte de Mikel Durán la relación ha sido muy cordial y con disposición a ayudar y a trabajar. En el caso del PNV, el discurso del día de investidura no creo que viniera muy a cuento, pero no le doy más importancia. Habrá que ver qué tipo de oposición hacen. Por nuestra parte estamos abiertos a dialogar, a hablar... Yo soy nuevo y vengo sin mochila de asuntos anteriores.

-Pero con la tranquilidad de una mayoría absoluta.

-Está claro que la mayoría absoluta ayuda a poder sacar adelante los temas propuestos. Pero tampoco puede cegarte. A la oposición hay que darle información, mantenerle al tanto de los temas, transparencia absoluta. He dejado claro que si los concejales solicitan información se les dé directamente, sin pasar por mi aprobación, aunque se me pase el registro igualmente. No hay intención de ocultar nada. Espero que la oposición tenga todos los recursos para hacer su trabajo.

-¿Ha asimilado ya su nuevo cargo?

-Pues me está costando. Pero ahí vamos. Hace unos días me tocó casar a dos personas... Me voy haciendo a la idea. No me veía como alcalde, pero ya lo he ido asimilando más o menos desde que acepte ser candidato. Lo veía, pero lo veía lejos. Pero después del 26, ya fue una realidad. Cuando tengo que llamar a algún sitio y me piden que me identifique y digo 'alcalde de Astigarraga' todavía me suena raro. Por la calle notas que la gente te mira más y hay personas que te paran con temas concretos, pero todavía no mucho. La gente entiende que si estoy en el parque con los niños o tomando algo, no estoy como alcalde, sino como Xabier Urdangarin.

-Estando ya en verano, ¿cómo se plantea el trabajo?

-Es una época de descanso y los empleados y empleadas del Ayuntamiento tienen sus vacaciones y es difícil concretar todo lo que queremos hacer. Para nosotros está siendo importante este mes de julio y hasta las fiestas de Santiago queremos sacar adelante varias cosas. Haremos comisiones informativas. También estamos mirando temas complejos y ya tenemos una cita con el departamento de Educación del Gobierno Vasco para la semana que viene donde queremos tratar el tema del emplazamiento de DBH y el proyecto de ampliación de la Herri Eskola. Son dos asuntos en los que tenemos algunas dudas y queremos aclararlas y tener así un punto de partida actualizado para avanzar. También hace más de dos años el Pleno acordó cambiar de lugar la Haurreskola a un local de 800 metros que tiene el Ayuntamiento en Urumea Berri y hay una partida presupuestaria, pero no se ha hecho nada. Ahora ya tenemos sobre la mesa un anteproyecto. Nos falta contrastarlo con los educadores y poner en marcha el concurso.

-¿Son los temas más urgentes para ustedes?

-Son asuntos importantes, porque son proyectos que requieren de mucho tiempo. Si por ejemplo Educación nos diera el visto bueno al instituto de DBH habría por delante mucho que hacer en lo relativo a la parcela, el proyecto, adjudicar las obras... Son temas que llevan años y es importante empezar aclarando en qué punto estamos y cómo avanzar. También están los trabajos de urbanización de Anuska o Santiagomendi y nos reuniremos con los vecinos. Es importante estar con la gente.

-¿Cómo va la nueva Casa de Cultura?

-Las obras de la Casa de Cultura van a buen ritmo. Estuve visitando hace unos días las instalaciones y tenemos previsto realizar otra con todos los concejales y también otra con las asociaciones del pueblo. Hay algunos detalles en los que tenemos dudas, pero ya lo iremos viendo.

-¿Y el actual edificio?

-La actual Casa de Cultura pertenece a la fundación Kontxa Etxeberria y es un tema que queremos resolver. Creemos que tenemos que llegar a un acuerdo con ellos para poder pasar tanto el edificio como las parcelas a manos del Ayuntamiento. Es un espacio que ya es del pueblo y muy adecuado para hacer otras cosas.

-El sistema de recogida de basuras también ha sido un tema importante los últimos años.

-Lo dijimos en campaña y lo hemos repetido siempre, no tenemos intención de cambiar el sistema actual de recogida de residuos. Yo personalmente creo que con el sistema de cinco contenedores, si se hace correctamente, se puede llegar a cotas de reciclaje muy altas. Pero a veces se implanta el sistema, pero no se hace un seguimiento y la gente se descuida, se relaja y acaba haciéndose mal.