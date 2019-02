Victoria del Primera Regional de fútbol del Mundarro ante el Lengokoak Viernes, 22 febrero 2019, 00:20

Buena victoria lograda por el Primera Regional del Mundarro Petritegi, 5-2, ante el Lengokoak. Los astigartarras se presentaban con bastantes bajas al encuentro ante los donostiarras, lo que propició que el primer tiempo estuviera muy igualado y no se moviera el marcador.

Ya en la segunda parte, los visitantes en dos acciones rápidas tomaron la delantera, pero a partir de ahí vino la reacción astigartarra, completando una última media hora sensacional, logrando los cinco goles en esta segunda mitad que le dieron esa abultada y merecida victoria final. Los goles fueron logrados por Ander Miranda (2), Ander Mateos, Jon Garciandia y Alex Ibañez.

Este fin de semana les toca desplazarse a los de Astigarraga y lo harán al campo de Puio para enfrentarse al líder, el Axular, en el último partido de esta primera fase. Después comenzarán la Kopa, donde fueron los campeones la pasada temporada.

En juveniles, dos empates para los equipos astigartarras. El de Honor lo hizo 1-1 ante el Mariño. Después de la clara victoria de la semana pasada en Irun, se esperaba que el Honor del Mundarro Petritegi diera otro paso firme en Zarkumendegi ante el Mariño, pero no pudo ser. Los astigartarras no estuvieron nunca cómodos en el terreno de juego, realizando un mal partido. A pesar de ponerse por delante en el marcador a la media hora, no supieron gestionar la manera de jugar, logrando un punto que les hace seguir en primera posición, a la espera del importante partido de este fin de semana ante el Oiartzun, segundo clasificado. El gol fue de Unai Errasti. Y en el caso del Primera Juvenil en Kopa, los astigartarras repartieron puntos con el Sanse, finalizando el marcador 2-2. Partido muy igualado el que se vio en Zarkumendegi, con alternativas en el marcador, logrando al final los astigartarras el empate. Los goles los marcaron Ibon Sasiain y Xabier Armendariz.

Las cadetes, imparables

Sigue imparable el conjunto femenino del Primera Cadete, que en esta ocasión se impuso con total rotunidad al Danena, por un 6-0. Cuatro partidos y cuatro victorias para las de Astigarraga, dando muy buenas sensaciones. El encuentro fue igualado al principio, pero poco a poco las locales fueron imponiendo su dominio, logrando al final esta abultada victoria, con goles de Lide Aristizabal (2), Eneritz Iturria, Ane Echeverria, Garazi Echaniz y el sexto en propia puerta.

Y en cadetes, derrota 5-0 del Cadete de Honor ante el Sanse. El equipo astigartarra tiró por la borda el partido en una nefasta primera parte, en la que no supieron adaptarse a las características del campo. Aunque en la segunda parte se mejoró, ya fue tarde para lograr algo positivo. Toca olvidar lo ocurrido y centarrse en el partido que tendrán este fin de semana en Zarkumendegi ante el Euskalduna.

Dos de los tres equipos infantiles del Mundarro lograron la victoria el pasado fin de semana. El Primera Infantil en fase de campeones se impuso 2-3 ante Orereta Kafea. Segundo partido de esta fase y segunda victoria del Infantil del Mundarro Petritegi, en un partido donde tuvieron que esforzarse al máximo para dar la vuelta al marcador y lograr esta sufrida y merecida victoria. Los goles fueron logrados por Lander Esnal, Jon Gestido y Jon Martínez.

No tuvo tanta suerte el Primera Infantil B en Kopa ante el Amara Berri, que cayó 2-5. No pudo lograr nada positivo el joven Infantil del Mundarro Petritegi, a pesar de intentarlo como siempre, viéndose superados sobre todo en la primera parte por los donostiarras. Toca seguir peleando.

Y el Infantil Txiki en fase de campeones sí se impuso 1-5 en su partido ante el Bergara. Gran encuentro del Txiki del Mundarro Petritegi en su visita a Bergara, imponiéndose claramente a los locales, demostrando que van creciendo y sintiéndose cada vez mejor en el terreno de juego. Los goles fueron logrados por Asier Echevarria (3) e Iker Peral (2).

Y por último, el conjunto de alevín de rendimiento goleó al Behobia a domicilio, por un abultado resultado de 1-8. Contundente victoria del equipo astigartarra, una vez conseguido ya el pase para disputar la fase de campeones que comienza este fin de semana ante el Hondarribia. Los goles fueron logrados por Eneko Marauri (3), Julen Larramendi (2), Alain prieto (2) y Eneko Iturri.