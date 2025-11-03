Los urnietarras eligen entre diez propuestas en qué gastar 150.000 euros

La edil Agurtzane Mercader y el alcalde Jorge Segurado presentando la fase de votación junto a un buzón situado en la plaza.

Juan F. Manjarrés Urnieta Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:31 Comenta Compartir

Urnieta se encuentra inmerso en la elaboración de los presupuestos participativos y se acaba de iniciar la fase decisiva en la que los vecinos del municipio se pronuncian sobre las propuestas planteadas. En concreto son diez y tocan tanto distintos sectores como diferentes lugares de la localidad.

De esta manera, el proceso participativo de presupuestos abiertos ha llegado a la fase de votación, la que sirve para decidir qué mejoras realizar con la partida de 150.000 euros destinada a esta iniciativa . De nuevo los urnietarras serán los protagonistas en un proceso que se lleva a cabo todos los años.

La fase de presentación de propuestas se realizó entre el 5 y el 25 de mayo y se recibieron 218 cuestionarios por parte de la ciudadanía. Posteriormente, el personal técnico del Ayuntamiento analizó la viabilidad técnica y económica de las propuestas recibidas y ha priorizado 10 mejoras para la fase final, que es la que ahora se está afrontando.

Ahora habrá que seleccionar 3 de esas 10 mejoras propuestas por el personal técnico municipal y se ejecutarán los proyectos más votados hasta completar el presupuesto destinado al proceso.

Como es habitual, las personas empadronadas en Urnieta mayores de 16 años podrán participar hasta el día 16 de noviembre dentro de este proceso. Para ello se ofrecerán diversas posibilidades: Buzones, urnas, web y app. Por otra parte, el 14 de noviembre se instalará una carpa informativa para que quien lo desee pueda aclarar cualquier tipo de duda. A la mañana estará en la plaza Etxeberri y a la tarde en la plaza San Juan.

Hay que recordar que se ha enviado a los domicilios la hoja informativa que posibilita además el poder votar en papel. Desde el Ayuntamiento se anima a la ciudadanía a participar «para seguir mejorando y desarrollando Urnieta entre todos».

Dentro de las propuestas que han llegado a esta fase final del proceso se encuentran las de instalar un baño público en el cementerio, colocación de agility en el parque para perros existente, construcción de un parque de calistenia (Ubicación sin determinar), reparación de barandillas y suelo entre San Juan 26 y Dendaldegi (hasta 50.000 euros), asfaltado de la calle Yurramendi desde la plaza (hasta 50.000 euros), cambio de barandilla en Lategi 70 junto al paso del río, renovar la arena del parque de Berrasoeta, arreglar las escaleras en torno a Azkorte 5-7, renovación de aceras Txoritagain 3-4-5, y Mejora zona peatonal Urbita 4-6.