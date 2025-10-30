Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de la sesión plenaria celebrada en la tarde del miércoles en el Ayuntamiento. Juanfer
Urnieta

Sin unanimidad en la moción de rechazo a los insultos sufridos por el alcalde de Urnieta

EH Bildu afirmó no estar de acuerdo con dos de los seis puntos que recoge el texto y votó en contra en el Pleno del miércoles

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Urnieta

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:44

Pese a mostrarse de acuerdo EH Bildu en el rechazo a los insultos sufridos por el alcalde de Urnieta, su familia y el PNV durante ... las pasadas fiestas de San Miguel de la localidad, la moción presentada desde EAJ/PNV y PSE en el Pleno no recibió su apoyo al no respaldar la coalición abertzale dos de los puntos que se recogen en la misma. Por lo tanto, el texto fue apoyado únicamente por los dos grupos que forman el gobierno municipal, con el rechazo de EH Bildu.

