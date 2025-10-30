Sin unanimidad en la moción de rechazo a los insultos sufridos por el alcalde de Urnieta

Pese a mostrarse de acuerdo EH Bildu en el rechazo a los insultos sufridos por el alcalde de Urnieta, su familia y el PNV durante ... las pasadas fiestas de San Miguel de la localidad, la moción presentada desde EAJ/PNV y PSE en el Pleno no recibió su apoyo al no respaldar la coalición abertzale dos de los puntos que se recogen en la misma. Por lo tanto, el texto fue apoyado únicamente por los dos grupos que forman el gobierno municipal, con el rechazo de EH Bildu.

En la moción aprobada en el Pleno en la tarde del miércoles se manifiesta el rechazo a los insultos proferidos, dejando claro que este tipo de expresiones «no tienen cabida en una sociedad democrática que se fundamenta en el respeto y el diálogo». Junto a ello muestra su apoyo al alcalde y su familia. En el texto también se recoge que las fiestas de Urnieta «deben ser un espacio seguro de encuentro, convivencia, celebración y disfrute en libertad, donde todas las personas deben sentirse seguras y respetadas». Dejan claro que «desde el respeto mutuo, es legítimo expresar cualquier reivindicación. La defensa de ideas, opiniones o sensibilidades debe realizarse siempre desde el respeto a la diversidad, a la pluralidad y a quienes piensan diferente. Este principio es esencial para garantizar la convivencia en nuestro municipio».

El problema a la hora de ser un texto respaldado por EH Bildu llega con los puntos 5 y 6 de la moción. En el primero de ellos la moción recuerda que la libertad de expresión «es un derecho fundamental, pero su ejercicio no puede vulnerar derechos de otras personas». Por ello rechazan los hechos ocurridos durante el concierto de La Txama el 25 de septiembre y reiteran que «manifestaciones ofensivas, ya sea desde el público o desde la megafonía, no tienen lugar en nuestras fiestas ni en ningún otro espacio público».

Además de ello, el Ayuntamiento de Urnieta se compromete a revisar e incorporar en los diferentes contratos que se realizan desde la institución «nuevas cláusulas que prohíban expresamente los insultos, amenazas o mensajes que resulten sexistas, homófobos, xenófobos o que puedan resultar humillantes para cualquier persona». Este compromiso busca «reforzar el respeto, la inclusión y la dignidad en todos los ámbitos de nuestra vida municipal».

25 de noviembre

El 25 de noviembre tendrá lugar un año más el desarrollo del día contra la violencia machista y ha sido el único texto en el que se han puesto de acuerdo los tres grupos que forman la Corporación municipal, lo que ha permitido aprobar una declaración institucional. Hay que recordar que ello requiere el respaldo unánime de todos los ediles.

No ha sido el caso ya no solo de la moción centrada en los insultos sufridos por el alcalde, su familia y partido en fiestas, sino tampoco en otras dos mociones que se trataron en el Pleno del miércoles y que solo fueron respaldadas por PNV y PSE. Una se centró en la defensa de la Ertzaintza y las policías municipales, y la otra en la situación que se está viviendo en Gaza.