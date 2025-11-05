Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Treba Gurasoak se sumerge en 'Cómo fomentar la autoestima de nuestros hijos'

La sala polivalente del polideportivo acogerá dos sesiones, los días 13 y 20, de la mano de la formadora Nerea Mendizabal

Juan F. Manjarrés

urnietA.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:31

El Ayuntamiento, en colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa, ha organizado dos charlas dentro de la iniciativa Treba Gurasoak, en esta ocasión bajo el título 'Cómo fomentar la autoestima de nuestros hijos e hijas'. Serán los días 13 y 20.

«La autoestima tiene efectos en diferentes ámbitos de nuestra vida. Las miradas que ponemos en nuestras hijas e hijos pueden ser una alimentación saludable para su autopercepción. ¿Cómo veo a mi hija o hijo?, ¿Cómo descubro quién es sin condicionar sus comportamientos o resultados?, ¿Cómo puedo ayudarle a confiar en sí misma?», se preguntan en la presentación de esta iniciativa.

Los objetivos que se plantean con estas charlas se centran en ser conscientes de la influencia que tienen las madres y los padres en el proceso de construcción de la autoestima de los hijos, así como el conocer los recursos y actitudes de las personas adultas que ayudarán en la autoimagen de los menores. Pone sobre la mesa también las claves para descubrir la esencia de la belleza para niños, niñas y adolescentes.

La inscripción se puede realizar online hasta el día 8 en la APP o en la web del Ayuntamiento. También se puede hacer llamando al 650 250356 o escribiendo a la dirección gazteinformazioa@urnieta.eus, así como presencialmente en el Punto de Información Juvenil.

Desde la organización de Treba Gurasoak informan que se ofrecerá un servicio de cuidado que se podrá solicitar hasta hoy. Las personas interesadas en este servicio, deberán indicarlo en la inscripción, concretando cuántos menores y de qué edad son.

