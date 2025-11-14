El sénior rinde visita al complicado Tolosa, tercero en la clasificación

Juan F. Manjarrés Urnieta Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Tras dos derrotas consecutivas, el Urnieta Artola Harategia, sénior masculino de Primera Territorial, visita hoy sábado a partir de las seis de la tarde la complicada cancha del Tolosa C.F. Eskubaloia, tercer clasificado de la categoría. No están siendo buenas las sensaciones de los urnietarras en los últimos partidos, ya que la debilidad defensiva les está impidiendo realizar su juego. Este no será un encuentro fácil para los de UKE, pero esperan recuperar el nivel del inicio de temporada y dar una sorpresa a los tolosarras para volver a sumar y seguir mirando hacia la parte alta de la clasificación. Los locales, recién descendidos del Campeonato de Euskadi, es un equipo al que le gusta que los partidos tengan un alto ritmo de juego, algo que puede beneficiar a los urnietarras. Partido importante para recuperar la moral y demostrar que pueden competir ante cualquier rival.

El otro encuentro que se disputará el sábado será el que enfrente a las cadetes del Urnieta Iñaki Mecanizados al Ordizia Enirio, que se disputará a las 12.00 en el polideportivo de Urnieta. Duro encuentro para unas urnietarras que reciben a las terceras clasificadas, pero en el que tratarán de realizar un buen partido para que los puntos se queden en casa.

En lo que se refiere a mañana domingo, el Urnieta Lanchas Bus, cadete femenino que disputa la fase final del campeonato de Gipuzkoa, tiene a partir de las 11.30 en el frontón de Beraun una importante cita ante el Ereintza Aguaplast. Las urnietarras se enfrentan a las segundas clasificadas y tan solo 2 puntos separan a ambos equipos. Partido complicado para las de UKE, que tras la derrota en la primera jornada han vuelto a subir su nivel para conseguir dos victorias consecutivas, demostrando un gran juego. Se espera un encuentro igualado en el que ambos equipos competirán hasta el final, esperando que los puntos vuelen hacia Urnieta.

Por la mañana, a las 12.00, en el polideportivo de Urnieta las infantiles del Urnieta Sardón Comunidades y Servicios recibirán la visita del Aiala C ZKE en su primer encuentro de la segunda fase. Las urnietarras confían en estrenar su casillero esta temporada y lo intentarán de todas las maneras.

Este domingo el equipo alevín mixto de competición disputará su segundo encuentro de la temporada en el colegio La Salle de Donostia enfrentándose al Saieko. El partido dará comienzo a las 10.00 de la mañana y volverá a ser una gran oportunidad para que las y los jóvenes urnietarras sigan con su proceso de formación y disfruten del balonmano.

Además, este fin de semana, el domingo a partir de las 10.00 de la mañana, se disputará la segunda topaketa para los equipos benjamines y alevines de la escuela de balonmano de Urnieta. Tras una gran primera jornada donde pasaron un buen rato en su iniciación en el balonmano, vuelven a repetir siendo el objetivo el mismo, pasárselo bien y seguir formándose.

Pasada jornada

El Urnieta Lanchas Bus, cadete femenino que está disputando la fase final del campeonato de Gipuzkoa, venció cómodamente 44-24 al Urola E.K. Goierri Bus en la pasada jornada, en un partido en el que las de UKE, tras una gran primera parte, dominaron a placer el partido. Gran trabajo defensivo de las urnietarras, que estuvieron muy intensas durante los 60 minutos, permitiéndoles recuperar muchos balones para salir al contraataque y demostrando un gran despliegue ofensivo.

Por su parte, primera derrota como locales para los séniors del Urnieta Artola Harategia, que cayeron 24-29 frente al Munttarpe en un mal partido de los urnietarras, donde los de Lezo jugaron un gran encuentro, superando a la defensa local una y otra vez. Desde el inicio los de UKE no estuvieron acertados en ataque y los visitantes eran los que mandaban en el marcador. A pesar de que las ventajas eran mínimas, el dominio del partido era visitante, llegando al descanso con el marcador de 11-14. Más allá de un cambio de dinámica al inicio de la segunda parte, los urnietarras seguían sin estar acertados en ataque y la defensa no era lo suficientemente intensa para frenar el ataque de los lezotarras. Unos últimos minutos llenos de imprecisiones, en el que los de UKE trataron sin éxito de recortar distancias, permitieron a los visitantes aumentar la ventaja hasta los 5 goles final. Malas sensaciones, encadenando dos derrotas consecutivas y con muchos aspectos del juego a mejorar.

Para finalizar, mala jornada para los otros dos equipos de la base, en el que las cadetes del Urnieta Iñaki Mecanizados cayeron 19-16 en su visita al Arrasate EB en un partido igualado que se acabó decidiendo en los minutos finales. Comenzaron bien el encuentro las urnietarras, que llegaron con ventaja al descanso pero que no supieron mantener la renta en la segunda parte. Y para finalizar las infantiles del Urnieta Sardón Comunidades y Servicios no pudieron culminar la primera fase con victoria y salieron derrotadas por 15-9 en su visita al Tolosa Eskubaloia. Las de UKE no tuvieron su mejor día en ataque, anotando 3 goles en la primera parte.

