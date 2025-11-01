«Pronto entendí que la marcha nórdica era un arma de salud maravillosa»

Juan F. Manjarrés urnieta. Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:26 Comenta Compartir

Xabier Madina es, por encima de todo, un apasionado. Lo transmite cuando hablas con él y si lo haces sobre nordic walking, la práctica deportiva en la que está volcado desde hace 16 años, mucho más. Es instructor e incluso juez en campeonatos estatales, pero ahora ha dado un paso más. Acaba de publicar un libro que se centra en esta modalidad deportiva, lleva por título 'Mi paso decisivo' y esta entrevista muestra todas las excelencias de una práctica que combina a la perfección realizar ejercicio físico con el disfrute de la naturaleza.

–¿Por qué el título 'Mi paso decisivo'?

–Marca la intención del libro. Yo conocí esta actividad hace 16 años en el Camino de Santiago. Contacté con las únicas personas que la estaban difundiendo en España, dos alemanes. Era un momento de mi vida en el que tenía una rutina y una dinámica muy estable, pero la marcha nórdica me dio la posibilidad de mejorar a nivel físico y poderlo adaptar a cualquier medio, tanto urbano como rural. En definitiva, me di cuenta de que era un arma de salud maravillosa.

SALUD«Al poco de operarme de cáncer de próstata el nordic walking fue un compañero fiel»PRÁCTICA«¿Qué ejercicio puede ser inclusivo, que cualquiera lo pueda practicar? Marcha nórdica»

–O sea que esta práctica deportiva lo vincula a la salud.

–Mira, al poco de jubilarme me diagnosticaron un cáncer de próstata. Era 2019 y yo ya practicaba marcha nórdica. Me operan y me ponen un tratamiento posterior. Eso hace que yo sea muy consciente de que soy un enfermo de cáncer, como sucede mucho con las mujeres con el cáncer de mama. Superado sí, pero somos enfermos crónicos de cáncer. Al poco de operarme el nordic walking fue mi compañero fiel, una actividad que me sirvió para mi rehabilitación y principalmente para motivarme.

–Define el libro como algo más que una lectura, una invitación a renacer y sanar...

–Hay evidencias científicas sobre las bondades del nordic walking en la rehabilitación oncológica. El ejercicio físico está claro que es terapéutico y como decía uno: Más zapatilla y menos pastillas. Es realmente así. Es tan buena la actividad que en el Oncológico de Donostia montamos una conferencia sobre rehabilitación oncológica con el nordic walking y fue tan interesante que el subdirector del Oncológico me pidió participar en un curso para conocer mejor su práctica. Esa práctica deportiva como parte de una rehabilitación es importante. Yo no estoy contando lo que me han dicho, sino lo que he sentido o he experimentado.

–¿Cuándo y por qué decide escribir un libro?

–Todos los años hacemos un retiro de mindfulness nordic walking, unimos las dos cosas. En el fondo es caminar por los bosques en silencio haciendo mindfulnes en la naturaleza, meditación en movimiento. El director es un alemán que ya hace cuatro años me dijo que tenía que escribir un libro y me insistió después, pero ahí se quedó. Siempre lo he tenido presente porque tengo un compromiso personal, al ver lo positivo que es, con las personas que me rodean: Los amigos, la Federación de Montaña e incluso el Sistema Público de Salud. Si nos cuidáramos un poco más podríamos ahorrarle recursos económico al sistema, basta con dar el dato que el 20% de las bajas en Euskadi son por problemas de espalda. Integrar el ejercicio en tu vida cotidiana lo considero vital.

–Y se decanta por la marcha nórdica.

–¿Qué ejercicio puede ser inclusivo, que cualquiera lo pueda practicar? Mi apuesta es el nordic walking. Vengo del mundo del judo, es muy bueno pero no es para todos... como sucede con otras modalidades deportivas. El ejercicio al que puede acceder todo el mundo es el que tenga que ver con el caminar activo, que quiere decir hacerlo a unos 6 km la hora. Para mí ligar el caminar con los bastones es lo que te permite dar un salto cualitativo, con una buena técnica. Todo el tren superior se activa y al estar todo el rato abriendo y cerrando la mano hay más flujo sanguíneo. Además, es un ejercicio cruzado por lo que trabajas tanto la parte derecha como la izquierda del cuerpo, algo muy bueno para el sistema cognitivo.

–¿Le ha llevado mucho tiempo realizar el libro?

–Once meses. En noviembre del año pasado comencé con la estructura del libro. Tenía claro que iba a vincular el nordic walking con la naturaleza, la salud, como elemento de disfrute, pero también una apartado fitnes que conlleva hacerlo con más intensidad, con repeticiones en forma de series en cuesta. Se le añade también la parte de competición, que también la hay. Ha sido un verano intenso por la realización del libro. En principio quería acabarlo para sanfermines, pero no ha podido ser.

–¿Por qué?

–En cierta medida para hacerlo coincidir con el libro sobre la figura de mi hermano Julen. Él estaba muy ilusionado también con esta práctica deportiva. De hecho, el mismo día que falleció estuvo por Santa Bárbara con los bastones.

–El libro ya es una realidad.

–Sí. Estoy contento. Se distribuye a través de Amazon. Primero lo publicamos en formato kindle, a un precio bajísimo, con la intención de acercarlo lo más posible a la gente. En esa versión se puso en Amazon número 1 en las categorías de Educación, Transformación Personal y en la de Obras de Consulta. Ahora estamos en el formato físico y ha llegado a número 1 en Montañismo y Escalada.

–El nordic walking lo ve como algo más que hacer deporte.

–Deporte tiene una connotación competitiva. Hay personas que son muy competitivas y con 50 o 60 años han visto la posibilidad de poder competir. Es una manera de resucitar en cierta medida y se entrenan para eso. Pero es limitar la marcha nórdica, ya que si solo transmites esa imagen estás alejando a muchas personas de su práctica, a las que les podría venir muy bien desde el punto de vista de la rehabilitación, salud, fitness... Para mí es una práctica muy buena para la salud.

–...

–Es un ejercicio físico multicomponente y estratégico. Con él puedes trabajar distintas cualidades físicas, como la resistencia cardio, movilidad articular, coordinación, fuerza haciendo series en cuestas, que además puede ser mayor o menor dependiendo de la intensidad de le des. Se puede asimilar a una dinámica de trabajo en un gimnasio. Es considerado como deporte cuando en 2016 la Federación de Montaña coge el nordic walking como una disciplina más. En Francia está en la Federación de Atletismo. Pero para mí es más que un deporte, ya que puede ser una terapia que te ayude a superarte a ti mismo. Ayuda a elevar tu autoestima, además de poder socializar.

–El margen de edad de los que lo pueden practicar es muy amplio.

–Es una de sus fortalezas, que cualquiera lo puede hacer. Yo he dado clases en un curso a personas de más de 80 años. Una anécdota: a uno se apuntaron tres mujeres de más de 80 años y les hice un curso específico para ellas. Fue una experiencia maravillosa y ellas ven un sentido al bastón.

–¿Pero cuál es el margen de edad mayoritario?

–Entre 50 y 70 años. Tengo personas que han hecho carreras y se han machacado mucho en el deporte en su vida y ahora se acercan a la marcha nórdica.

Ventajas

–¿Cuáles considera que son las principales ventajas del nordic walking con respecto a otras prácticas deportivas?

–Una de ellas es su inclusividad, lo puede hacer cualquiera, y lo que hago es ver primero cómo caminan. Es también muy importante el que se practique al aire libre, el mejor gimnasio es la propia naturaleza. La haces con frío, calor, lluvia... lo que refuerza tu sistema inmunitario. Junto a ello, movilizas más músculos que en cualquier otra actividad, como en el esquí de fondo, que es de los deportes más completos que existen. Además, es un sistema de trabajo cruzado movilizando las dos partes del cuerpo, lo que ayuda a coordinarlas. También tienes una mayor afluencia de sangre cuando tú movilizas las manos o los pies. Y es ideal para socializar. Luego ya el grado de intensidad se lo pones tú en función de cuál sea el objetivo que uno tiene.

–¿Considera que existe una falta de reconocimiento por parte de otras prácticas deportivas?

–Es algo que se percibe a primera vista. Está claro que hay desconocimiento, aunque no tanto como hace unos años. Hoy en día le digo a una persona que le puede ir muy bien y me contesta: «Xabier, yo estoy bien. No necesito bastones». Asocian el uso de bastones con patologías. Casi todos los hombres que han venido al nordic walking lo han hecho porque su mujer le ha animado a acompañarle. El 70% de las practicantes son mujeres porque se preocupan más por la salud que el hombre, así como de la buena nutrición y son más abierta. Si hacemos una conferencia hay siempre más mujeres que hombres.

–O sea que algunos lo consideran un deporte menor.

–¿Tú sabes lo que es ir a menos de 6 kms la hora, sin correr, con los bastones?. Hay que entrenar mucho, son atletas pero que no tienen reconocimiento porque piensas más en otras modalidades deportivas.

Sedentarismo

–Lo que está claro es que es un 'fármaco' frente al sedentarismo.

–El sedentarismo es una auténtica pandemia, escudándonos en que no hay tiempo. Hay que tener tiempo para la familia pero también para ti. Dedicarle 3 días a la semana es suficiente. Hay mucha gente que ahora entrena de forma intensa para la Behobia pero cuando pasa paran. Lo que hay que hacer es crear adherencia al ejercicio físico. Que lo integres en tu rutina diaria. Nordic walking es estratégico porque es inclusivo, sin problemas de género, de edad, de espacios... Lo único que aconsejo es hacer también específicamente trabajo de fuerza, dos días a la semana. En casa lo puedes hacer tranquilamente con unas mancuernas. De todos modos, llevo un año introduciendo dentro del entrenamiento de marcha nórdica ejercicios de fuerza, utilizando el mobiliario urbano.

–Deporte y naturaleza, es uno de los puntos fuertes de la marcha nórdica. La combinación perfecta.

–Es una de sus fortalezas. A veces es de noche cuando entrenamos y lo seguimos haciendo en espacio abierto pero con linternas frontales. Siempre en el medio natural. Eso sí, si tenemos que hablar de la climatología adversa para esta práctica deportiva hay que citar el viento, los bastones son ligeros y se pueden cruzar, lo que puede provocar una mala caída. De todos modos, yo siempre digo que la naturaleza es el mejor gimnasio del mundo.

–¿En qué momento se está en cuanto al número de practicantes?

–Honestamente, está estancado. Falta un revulsivo. Humildemente creo que el libro puede ayudar en esa línea. Llevo 16 años y hace 10 lo visibilizaba pensando que en una década iba a tener más fuerza, pero la realidad no responde a aquella expectativa. La gente va y viene. He dado cursos a miles de personas y hay un foro de incondicionales formado por 60 y otro con personas que han pasado por los cursos y fluye. No lo practican habitualmente. Yo planto una semilla y luego germina o no. Pero si algo tengo claro es que es muy importante moverse.