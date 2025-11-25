Nuevos bancos en la zona del polideportivo

UrnietaNuevos bancos en la zona del polideportivo
Urnieta
Martes, 25 de noviembre 2025, 20:49
Atendiendo a una de las peticiones recibidas en los últimos procesos de participación ciudadana, el Ayuntamiento ha instalado asientos en el exterior del polideportivo. En ... el murete de entrada, junto al solárium, se ha colocado un entablonado de plástico reciclado y junto a la puerta de entrada unos bancos tradicionales.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión