Urnieta

Nueva edición de las Jornadas de Rol durante el fin de semana en Lekaio

El domingo a las 12.00 horas está previsto el desarrollo de una exhibición de esgrima medieval en la plaza de Plazido Muxika

J. F. M.

URNIETA.

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:18

Comenta

Las Jornadas de Rol regresan un año más a Urnieta y se vivirán durante todo el fin de semana. Una tradición que se cumple nuevamente en el municipio de la mano del grupo Habitantes de Innsmouth, celebrándose la mayor parte del programa en la Casa de Cultura de Lekaio.

Hoy viernes será el turno del rol vasco. De la mano de Rolariak habrá una charla en euskera sobre rol que lleva por título 'Euskal rola: Zer? Nola? Noiz?'. Comenzará a las 18.00 horas.

El sábado habrá doble sesión. Primero, por la mañanas, con Warhammer y BloodBowl, con participación libre. Por la tarde habrá partidas de rol: Rune Quest, The Witcher, Nebula Fantasy, El anillo único, Adur y Alien, entre otros. A partir de las 16.00 horas.

Para el domingo se ha reservado la organización del Torneo de Lorcana toda la mañana en la casa de cultura a partir de las 10.30. A las 12.00 habrá exhibición de esgrima medieval en Plazido Muxika, con la colaboración de la Sala de Armas Ignota, y por la tarde regresarán las partidas de rol: Dentro del Laberinto, Dragones y Mazmorras, Nebula Fantasy, El anillo Unico, Pendragon y Alien... Comenzarán nuevamente a las cuatro.

