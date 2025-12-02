Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los miembros del Consejo de Gobierno foral junto al alcalde y ediles de Urnieta. Juanfer
Urnieta

Lourdes Iriondo recibirá la próxima semana la Medalla de Oro de la Diputación

El ente foral ha celebrado este martes un pleno itinerante en Urnieta, localidad en la que la cantante y escritora fue profesora

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Urnieta

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:26

Comenta

El Consejo de Gobierno ha celebrado en Urnieta su decimoctava sesión itinerante. La diputada general, Eider Mendoza, se ha reunido además con el alcalde, Jorge ... Segurado, para conocer in situ los proyectos del propio municipio. La reunión del Consejo de Gobierno se ha desarrollado en el salón de plenos del Ayuntamiento, acudiendo luego los diputados a visitar una empresa de la localidad situada en el polígono Erratzu.

