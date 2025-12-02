Lourdes Iriondo recibirá la próxima semana la Medalla de Oro de la Diputación

El Consejo de Gobierno ha celebrado en Urnieta su decimoctava sesión itinerante. La diputada general, Eider Mendoza, se ha reunido además con el alcalde, Jorge ... Segurado, para conocer in situ los proyectos del propio municipio. La reunión del Consejo de Gobierno se ha desarrollado en el salón de plenos del Ayuntamiento, acudiendo luego los diputados a visitar una empresa de la localidad situada en el polígono Erratzu.

En Urnieta precisamente dieron a conocer que la cantante, escritora y profesora urnietarra Lourdes Iriondo recibirá este año la Medalla de Oro de Gipuzkoa, en el 20 aniversario de su fallecimiento, por tratarse de una mujer y una creadora «valiente y pionera». La diputada general ha dado a conocer que el acto de entrega se celebrará el próximo 12 de diciembre. El Gobierno foral, como es habitual, prepara la cita con «mucho cariño e ilusión», según ha subrayado.

«Fue una mujer y una creadora valiente que hizo una contribución pionera a nuestra lengua, a la canción vasca y a la literatura infantil, superando los estereotipos y los obstáculos de la época. Nos gustaría que fuera un homenaje especial y compartido, que sirva de reconocimiento colectivo a su enorme aportación al país», ha señalado Mendoza.

El Consejo de Gobierno de la Diputación de Gipuzkoa se ha reunido en Urnieta en el marco de las sesiones itinerantes que se están celebrando en esta legislatura. Mediante estos encuentros, el gobierno foral busca conocer de primera mano las necesidades, retos y proyectos de los municipios del territorio y, con ello, seguir estrechando la colaboración con los ayuntamientos, además de acercar a la ciudadanía la actividad de la institución foral. Así, de forma previa a la celebración del Consejo, Eider Mendoza y Jorge Segurado, alcalde de Urnieta, han celebrado un encuentro de trabajo para compartir de primera mano los principales desafíos y proyectos de la localidad.

«Hemos venido a Urnieta a conocer las estrategias de proyecto del municipio y compartir las nuestras, así como a recoger las preocupaciones y aportaciones del Ayuntamiento», explica la diputada general, Eider Mendoza.

«Más allá de la Plaza Gipuzkoa, estamos trabajando de forma abierta para todas las plazas de Gipuzkoa. Nuestra ambición es reunirnos con el conjunto de municipios, barrios, empresas y agentes del territorio. Iniciativas como el Consejo Itinerante nos muestran lo enriquecedor que es colaborar en diferentes niveles en torno a distintas iniciativas», añade Mendoza. La diputada general se ha comprometido en seguir avanzando en esta dirección «fortaleciendo el contacto y la colaboración con el resto de las instituciones».

El alcalde de Urnieta ha agradecido a la Diputación Foral de Gipuzkoa y a la Diputada General Eider Mendoza que hayan ido a Urnieta a celebrar su sesión itinerante en un día tan señalado como es la víspera del Día del Euskera.

Asimismo, ha puesto en valor la buena relación y sintonía que hay entre las dos administraciones: «Durante la reunión hemos podido tratar los distintos proyectos que tenemos en conjunto con la Diputación como el bidegorri del Plazaola que unirá Urnieta con Lasarte-Oria y la cesión de la parcela para la construcción de la residencia de mayores. También las próximas actuaciones que desarrollaremos desde el Ayuntamiento para mejorar el municipio: Instalación de rampas mecánicas, renovación del campo de futbol y pista de atletismo y, por supuesto, el ecosistema de cuidados de Urnieta». Por último, Segurado ha mostrado su agradecimiento y satisfacción por partida doble como alcalde y como sobrino, por la designación de la urnietarra Lourdes Iriondo como homenajeada con la medalla de oro de la Diputación que servirá para reconocer toda su aportación a la cultura.

Además, la Diputación ha ratificado, en vísperas del Día Internacional del Euskera, su compromiso de dar «paso nuevos y valientes» en favor de la lengua, a través de la declaración institucional aprobada en la sesión itinerante del gobierno foral celebrada en Urnieta. «El euskera es en favor de todos y para todas. Es una puerta nueva para quienes todavía no lo conocen. Es una lengua que nos une. Es una invitación a entendernos», ha señalado la diputada general, Eider Mendoza, quien ha llamado a «abrir huella» y a cultivar «nuevos campos» para el euskera.