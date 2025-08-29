Hinchables acuáticos en el piscina hoy en la última cita del verano

J. F. M. urnieta. Viernes, 29 de agosto 2025, 20:44 Comenta Compartir

Los menores urnietarras tendrán una nueva oportunidad de disfrutar de los hinchables acuáticos este verano. Desde el Ayuntamiento recuerdan que ya se instalaron el 26 de julio en la piscina situada en el Polideportivo y hoy contarán con una nueva cita. En concreto de 11.00 a 14.00 horas se colocarán los hinchables en la piscina municipal.

Podrán disfrutar de los mismos las personas que sean socias del polideportivo, las que hayan comprado el abono de verano o las que paguen la entrada del día.