La fortaleza de la comunidad ante la violencia machista en el 25-N de este martes en Urnieta

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se vive hoy en Urnieta como en otros tantos lugares, este año en el municipio se quiere reivindicar la fortaleza de la comunidad para combatirla. «La violencia machista crea un entorno de terror y vergüenza, que tiende a aislar y silenciar a quienes la sufren, y que acentúa la sensación de impunidad de los victimarios», afirman desde el Ayuntamiento. Dentro de las actividades programadas por el 25N este martes se desarrolla una concentración a las 12.00 horas en San Juan Plaza y el día 30 se ofrecerá la obra de teatro 'Yo soy azul' desde las 19.00 horas en Sarobe.

Por falta de red y por no estar arraigado en la comunidad, entienden que las situaciones de violencia machista se agudizan entre las mujeres que pueden estar más aisladas, entre ellas, mayores, en entornos rurales dispersos, mujeres con discapacidad, extranjeras y otras condiciones diferenciadoras.

El apoyo de la comunidad lo considera, por tanto, «fundamental. La comunidad nos conecta con otras personas y permite desarrollar vínculos protectores y generar narrativas comunes. Por ello, la comunidad puede contribuir a prevenir la violencia machista contra las mujeres y crear entornos de relación basados en la igualdad, donde no tengan cabida las expresiones de discriminación y violencia». La estrecha relación con el vecindario, amistades o cuadrilla «puede alertar de forma temprana cuando se está dando una situación de violencia».