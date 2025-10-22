La figura de Lurdes Iriondo se acerca a Sarobe

Juan F. Manjarrés Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:10 Comenta Compartir

Pronunciar el nombre de Lurdes Iriondo en Urnieta son palabras mayores. Es una de sus hijas más ilustres, una persona que marcó la cultura vasca y de la que este año se cumplen 20 de su fallecimiento. Con tal motivo se organizan una serie de eventos y uno de ellos llega mañana a Urnieta, en concreto al centro de artes escénicas Sarobe.

Se trata del preestreno de la película 'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako'. La cita se ha establecido para este jueves 24 de octubre, a las 19.00 horas en el Centro de Artes Escénicas Sarobe. La película de la directora Inge Mendioroz participó en el Festival de Cine de San Sebastián en la sección Zinemira y ahora, antes de dar el salto a otras salas el 16 de noviembre, se realizará un preestreno en 'su' Urnieta. La película es una obra que habla de la vida de Iriondo y de toda su aportación a la cultura vasca.

El documental que llega a Sarobe pretende dar a conocer a Lurdes y mostrar su trabajo y su personalidad. Además, permite a su autora trabajar diversos temas como son los del papel de la mujer en la historia, la necesidad de referentes para crear la propia identidad... Y buscar algunas respuestas a preguntas tales como «¿qué razón podría haber para que no se conozca el gran trabajo realizado por una mujer como Lurdes?, ¿se ha borrado, ocultado y callado su figura deliberadamente o involuntariamente? Porque es difícil de entender semejante despropósito», señalan desde la producción de la cinta.

Fundadora de Ez dok amairu

Lurdes Iriondo fue una de las fundadoras del movimiento vanguardista Ez dok amairu, y sus canciones, tanto en solitario como junto a Xabier Lete o en colaboración con otros artistas, se convirtieron en referentes de la memoria colectiva de los años 60 y 70. Iriondo fue también pionera desde la perspectiva de la igualdad, al tener la valentía y la capacidad de situar a las mujeres creadoras en el espacio público en una sociedad cerrada y limitada para ellas, al tiempo que realizó una aportación fundamental en el ámbito de la literatura infantil en euskera. Porque en una época en la que había poco en euskera se dedicó a crear historias, consciente de la importancia que tenía transmitir la cultura a niños y jóvenes. De hecho, desde el Ayuntamiento urnietarra la califican como «una estrella en su tiempo». A Lurdes Iriondo la han apodado como «la novia de Euskal Herria», «la Joan Báez vasca» y «la musa de Ez Dok Amairu». Aún hoy en día, cuando se habla o se escribe sobre ella, se siguen citando estos términos.

Hace unos años, la directora Inge Mendioroz leyó un artículo sobre Lurdes Iriondo y pensó que lo que había leído «no reconocía su figura. Su trabajo literario y sus discos infantiles se resumían en dos frases al final del artículo. Tampoco hablaba de lo que suponía ser la única mujer solista de Ez Dok Amairu, de lo que era crear, cantar y subirse al escenario rodeada de hombres en los años 60, habiendo sido educada en la época franquista». Fue un punto de partida para lo que acabaría siendo 'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako'.

«Necesariamente tenía que ser de carácter fuerte, pero eso no se recogía en el artículo. La figura de Lurdes se dibujó en los moldes de antaño y esa imagen se ha ido repitiendo constantemente hasta hoy: Sin una lectura desde la perspectiva de género. Así, el personaje y la persona quedaron desvinculados», afirman.

Buscando documentación, la directora encontró un artículo de opinión escrito por la propia Lurdes Iriondo en 1967 en Zeruko Argia, bajo el título 'Los mendigos de Euskal Herria'. En aquel tiempo crear las ikastolas era algo estratégico, pero los artistas actuaban gratis para apoyar ese fin: «¿Cómo queremos que nuestras canciones, teatros o radios se renueven y sean de calidad, si no les ayudamos como es necesario?, ¿está el artista vasco condenado a trabajar gratis y de oficio toda su vida?, ¿se podrían hacer de aire nuestras ikastolas?, ¿habrá cinco o seis aficionados que programen el teatro vasco fuera de sus horas de trabajo?» se preguntaba entonces.

«Probablemente habría recibido muchas críticas por estas palabras. Sin embargo, Lurdes no se acobardaba, no era una musa, ni novia, ni la copia de nadie. Tenía nombre propio, y defendía sus ideas con firmeza», indican desde la promoción del trabajo que llega este jueves a Sarobe. Ese artículo fue el acicate para comenzar el proyecto «y dar el salto del personaje a la persona».

El trabajo que se acerca a Urnieta ahora cuenta, además de con la dirección de Inge Mendioroz, con el guión de Idoia Garzes. Las dos estarán en Sarobe para participar en un coloquio que se desarrollará tras la proyección de la película.

Invitación

Las personas interesadas en asistir al preestreno de la película deberán recoger la invitación en Sarobe. Cada una podrá adquirir un máximo de 2 invitaciones: De 09.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas.