La familia de un urnietarra fallecido expuesto al amianto demanda casi 155.000 euros

La familia de Mateo G.C., vecino de Urnieta y que trabajó en Pedro Orbegozo-Acenor entre 1965 y 1992, que falleció en febrero de 2023, reclama 154.733,20 euros por daños a Cofivacasa y Sidenor. Hoy a las 11.10 horas en el Juzgado de lo Social Nº 5 de Donostia se trata esta nueva demanda de daños. Asviamie se concentrará de 10.40 a 11.10 frente a los juzgados de la capital guipuzcoana.

En 2023 se dictó una Resolución del INSS, en la que se le reconoce a la viuda del trabajador una prestación de viudedad derivada de enfermedad profesional.

Mateo realizaba horas extras, sobre todo el fin de semana, siendo habitual la polivalencia por los diferentes puestos y realización de tareas de limpieza en la fosa de la acería. En concreto, los operarios del tren Blooming se ocupaban de la limpieza de las escorias y desescombro de los residuos tras la reparación de las celdas de Hornos Pitt, que estaban forrados de amianto. Todas las conducciones y los órganos móviles del tren de laminación en caliente estaban protegidos del calor con amianto, por lo que en esas intervenciones de mantenimiento debían manipularlo. Además, estuvo expuesto a los humos tóxicos derivados de la mala combustión de fuel.

Osalan emitió un informe en marzo de 2023 en el que concluye: «A partir de la información obtenida de la investigación realizada, se puede decir que existen indicios razonables que apuntan a la existencia de exposición a amianto».