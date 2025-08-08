«Me encuentro expectante de medirme con los mejores y ver dónde estoy»

Imanol Ansa ha ganado ya en dos ocasiones el campeonato Individual de remonte y lo cierto es que se ha convertido en un referente en ... la especialidad. El de Urnieta es el vigente campeón y desde hoy buscará revalidar el título, aunque no lo tendrá nada fácil. Hoy se mide en el frontón Galarreta a Azpiroz, pelotari que llega de la previa, pero tendrá que jugar también contra Juanenea y Barrenetxea. Llega ilusionado, en un gran estado de forma y mentalmente preparado.

–¿Cómo llega al campeonato que comienza este sábado en Galarreta?

–Creo que llego bien. La realidad es que este año he hecho un esfuerzo especial para entrenar físicamente. Siempre lo he hecho en Galarreta con el preparador con el que llevo toda la vida, Unai Legarreta, con el que hago un trabajo de cuerpo completo y de fondo, pero ahora he empezado en un gimnasio de Tolosa realizando un trabajo más específico para fortalecer las zonas musculares que yo tenía más flojas. Todo ello tras hacerme un estudio. Llevo desde diciembre del año pasado intentando mejorar físicamente y creo que poco a poco van apareciendo los resultados.

–La cabeza es también muy importante en estos torneos de primer nivel.

–Mentalmente llego con mucha ilusión y no siento que tenga que defender nada. Es un campeonato nuevo y para mí supone la búsqueda de otro título, con cuatro pelotaris que partimos desde el mismo punto. No siento presión, sino motivación ante este reto.

–En eso ha cambiado.

–Antes cuando la gente no confiaba en mi juego sí que me afectaba. Ahora que mi entorno confía, me gusta, me da fuerzas y supone una motivación. Para mí es como si en este campeonato fuese a por mi primera txapela.

–¿Cuáles pueden ser las principales dificultades para hacerse nuevamente con la txapela?

–Entre las dificultades principales está la de tener que buscar mi mejor versión, algo que siempre está ahí. Conlleva cuidarse, alimentarse bien, descansar y entrenar bien... Parece sencillo pero en el día a día no lo es tanto cuando estás jugando un campeonato importante. Cuando eres inexperto esa tensión del torneo te hace comportarte de una manera que no es tan correcta. Ahora tengo una cierta experiencia y tengo las ideas muy claras de cómo tengo que entrenar. El objetivo es hacer las cosas muy bien porque si quiero lograr la txapela tiene que ser así.

–¿Y los contrarios?

–Tengo que destacar dos rivales: Juanenea y Barrenetxea, principalmente por su estado de forma. Juanenea es un pelotari muy virtuoso y se ha visto que en el último mes y medio está inspirado y con muchísimas ganas. Es un pelotari muy peligroso.

–Con el de Hernani jugó la final el año pasado.

–Barrenetxea este año ha ofrecido el mejor nivel que le he visto a parejas. Nunca le he visto tan fuerte y creo que el reto está ahí. Hay muchísima igualdad.

–El buen nivel está asegurado en este campeonato.

–Creo que hoy en día hay pelotaris de mucha calidad. A veces se dice que antes había mejor nivel que ahora, pero a mí me gustaría recalcar que el nivel medio quizás antes era mayor porque jugaba más gente, pero entre los tops de antes y los de ahora apenas veo diferencias.

–Llega con fuerza y ganas al torneo entonces...

–Entiendo que el nivel del torneo de este año va a ser muy alto y estoy expectante de medirme con los mejores y ver dónde estoy.