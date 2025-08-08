Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imanol Ansa en Donostia el día de la presentación del torneo.

Urnieta

«Me encuentro expectante de medirme con los mejores y ver dónde estoy»

Imanol Ansa RemontistaEl pelotari de Urnieta defiende desde hoy en el frontón Galarreta la txapela lograda el año pasado en el campeonato Individual

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:49

Imanol Ansa ha ganado ya en dos ocasiones el campeonato Individual de remonte y lo cierto es que se ha convertido en un referente en ... la especialidad. El de Urnieta es el vigente campeón y desde hoy buscará revalidar el título, aunque no lo tendrá nada fácil. Hoy se mide en el frontón Galarreta a Azpiroz, pelotari que llega de la previa, pero tendrá que jugar también contra Juanenea y Barrenetxea. Llega ilusionado, en un gran estado de forma y mentalmente preparado.

