Imagen del edificio de Egape Ikastola donde se prestará el servicio.

Urnieta

Egape Ikastola comienza el curso estrenando servicio de conserjería

El Ayuntamiento ha tenido que sacar dos licitaciones para contratarlo al quedar la primera de ellas desierta

Juan F. Manjarrés

UrnietA.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:17

Egape Ikastola cuenta desde principios de septiembre con una persona que realiza labores de conserjería y mantenimiento básico, algo que no había tenido hasta ahora y que supone una novedad para este curso. El Ayuntamiento tuvo que sacar dos licitaciones para contratar el servicio, ya que la primera quedó desierta. Finalmente, la empresa adjudicataria ha sido Samsic Iberia S.L.Mejoras.

Por otro lado, con el fin de que las instalaciones de la ikastola estén en las mejores condiciones posibles, el Ayuntamiento ha llevado a cabo diversos trabajos de mantenimiento durante el verano en los edificios de Egape: Trabajos de pintado, electricidad y adecuación del espacio para la prestación del citado servicio, entre otros.

