Ana Pozas, concejala de Cultura, y Amaia Altuna, técnica del área.

Urnieta

Cocina, hip-hop y jazz dance, novedades en los cursos municipales de este año

El plazo de inscripción se abre mañana y los interesados en participar podrán formalizarla hasta el día 15 de septiembre

Juan F. Manjarrés

UrnietA.

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:15

Como todos los años, los vecinos de Urnieta tendrán una amplia oferta de cursos de carácter social, cultural, deportivo y sanitario de cara al periodo 2025-2026. Hay que destacar que este curso la oferta llega con novedades, como son los cursos de Cocina, Hip-Hop o Jazz Dance.

Las personas interesadas en participar en alguno de los cursos podrán realizar la inscripción desde el 4 hasta el 15 de septiembre tanto en Lekaio como en Sarobe, así como en la oficina de atención ciudadana Bertan. Toda la información (precios, horarios...) está disponible en la página web del Ayuntamiento.

Habrá cursos tanto en la casa de cultura Lekaio como en el centro de artes escénicas Sarobe. En Lekaio se podrá elegir entre las cuatro opciones. Una es la de costura (personas adultas y jóvenes), centrada en aprender a coser a máquina y hacer su propia ropa, customizarla y arreglarla. En dibujo y pintura (personas adultas y jóvenes, niños y niñas) se aprende a dibujar y conocer las distintas técnicas pictóricas para expresar mejor la creatividad. En el caso de los niño se fomentará la creatividad mediante el dibujo, el color, la forma y demás elementos artísticos. También habrá curso en Lekaio de talla de madera (personas adultas y jóvenes), trabajando la madera y realizando piezas. Por último está el curso de cocina para sobrevivir (personas adultas y jóvenes), centrado en mostrar que cocinar para uno «puede ser fácil, rico y motivador». Se tendrá la oportunidad de aprender como se preparan masas con levaduras, pescados, carnes y platos de pasta».

Por su parte, el espacio de artes escénicas Sarobe ofrecerá otros cuatro cursos: Funky (niños y personas adultas), yoga (adultos y jóvenes), hip-hop (personas adultas y jóvenes) y jazz dance, también para adultos y jóvenes).

