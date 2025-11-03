Las citas para expedir el DNI o el pasaporte en Urnieta se agotan en un día

J. F. M. urnietA. Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:00 Comenta Compartir

Los urnietarras que ya tienen cita tendrán la oportunidad de renovar o expedir por primera vez su DNI o pasaporte sin salir de la localidad gracias a una oficina móvil de la Policía Nacional que se instalará en la plaza San Juan el 19 de noviembre de 9.00 a 13.30 horas.

Este servicio itinerante tiene como objetivo facilitar estos trámites a la ciudadanía, evitando así desplazamientos. A Urnieta llegará una furgoneta totalmente equipada que ofrece los mismos servicios que una oficina fija, eso sí con la única modalidad de pago en efectivo. En el caso del DNI son 12 euros y para el pasaporte 30. Para ello era necesario pedir cita previa en la oficina Bertan del Ayuntamiento. El plazo se abrió ayer y se agotaron todas las citas.