Urnieta

Charla sobre jóvenes y vivienda esta tarde en el espacio cultural del polideportivo

J. F. M.

Urnieta.

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:22

Uno de los problemas principales a los que se enfrentan en la actualidad los jóvenes es el de la vivienda, ante la situación que se está dando de incremento desorbitado del precio de la misma. Para ayudar en este apartado se ha organizado una charla en Urnieta bajo el título precisamente de 'Jóvenes y vivienda'. Se desarrolla hoy martes a las 18.30 horas en la sala polivalente del espacio cultural del polideportivo.

«Para las personas jóvenes es muy importante disponer de información e instrumentos adecuados a la hora de emanciparse y elegir vivienda. La vivienda es un componente fundamental de la independencia y conocer las posibilidades disponibles, los procesos de demanda y las ayudas que se ofrecen son esenciales», señalan desde el Ayuntamiento. Dentro de los objetivos planteados con la charla están el proporcionar información clara y precisa sobre las posibilidades de vivienda disponibles para facilitar la toma de decisiones responsables y adecuadas en cada caso, informar a las personas jóvenes sobre las ayudas existentes para el alquiler y compra de vivienda, con el fin de aliviar la carga financiera, darles instrumentos e información y ofrecer un espacio para que puedan plantear preguntas y resolver dudas.

