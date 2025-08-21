El Ayuntamiento trabaja en la elaboración de un censo municipal del amianto

UrnietaEl Ayuntamiento trabaja en la elaboración de un censo municipal del amianto
Jueves, 21 de agosto 2025, 20:31
El Ayuntamiento de Urnieta, tal y como se comprometió en la aprobación de los presupuestos de 2025, está trabajando en la elaboración de un censo ... municipal del amianto. Estos trabajos se enmarcan en la prevención sanitaria de la ciudadanía, tal y como establece la ley, ya que el amianto es perjudicial para la salud.
Con este estudio, desde el Consistorio urnietarra se pretende «conocer los edificios que todavía contienen amianto para después poder realizar las intervenciones correspondientes. Tras realizar el inventario, se articulará un plan de acción calendarizado que se dará a conocer a la ciudadanía».
Y es que sus propiedades físicas y químicas, unidas a su precio relativamente bajo, provocaron que en el pasado, antes de conocerse los efectos adversos del uso de este material para la salud y el medio ambiente, el amianto fuese ampliamente utilizado en la construcción. Por este motivo, en el año 2001 quedó totalmente prohibida cualquier actividad relacionada de producción, comercialización e instalación de amianto en España.
