El Ayuntamiento contratará una empresa especializada para salvar las diferencias en la ordenanza de txosnas

Juan F. Manjarrés Urnieta Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:10

Tras las diferencias surgidas en torno a la ordenanza de txosnas en las últimas fiestas de San Miguel de Urnieta, que llevó a que finalmente se vivieran unas fiestas sin ellas, y «con la intención de llegar a un acuerdo que sea lo más satisfactorio posible para la mayoría de entidades implicadas», el Ayuntamiento de Urnieta ha decidido contar con la ayuda de una empresa especialista en mediaciones. El planteamiento de funcionamiento fue presentado el pasado miércoles, 19 de noviembre, en la Comisión de Fiestas.

La empresa elegida es la fundación Gizagune y realizará un proceso participativo para recoger las aportaciones, opiniones y puntos de vista de todos y, en base a ello, alcanzar un acuerdo. En función de las aportaciones recibidas se definirán los siguientes pasos.

Esta decisión fue recibida con disparidad de opiniones entre las personas asistentes a la Comisión de Fiestas, mostrando algunas su desacuerdo, según señalan desde el Ayuntamiento. Desde el Consistorio se anima a las asociaciones de la localidad a participar en el proceso para intentar llegar a un consenso «que redundará en el beneficio de la ciudadanía».