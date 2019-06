Urnieta Pitch & Putt abre sus puertas con un acto inaugural este mediodía Kontxi Gil y Ángel Dosil. / JUANFER A partir de ahora los aficionados a esta variante del golf podrán acudir al barrio de Ergoien para practicarlo EL DIARIO VASCO URNIETA. Sábado, 22 junio 2019, 01:09

Tras varios años de trabajo, paciencia y constancia, Urnieta Pitch & Putt-Escuela de Golf L-Golf Club ya es una realidad, y a partir de ahora sus instalaciones, ubicadas subiendo hacia el Adarra por el barrio Ergoien, a pie de carretera, en el terreno de la casa rural Altzibar Berri y al caserío Altzibar Zaharra, ya están disponibles para todos los aficionados a este deporte y para todos aquellos que quieran conocerlo de primera mano. Hoy a las 12.00 horas tendrá lugar la inauguración oficial.

Pero, ¿qué es el pitch & putt? Para los que no lo conozcan, esta disciplina deportiva es una variante de golf que se juega en campos de dimensiones más pequeñas y con una cantidad menor de palos. El origen se remonta a mediados del siglo XX en Irlanda, tras lo cual se fue aceptando y acogiendo en países como España, Inglaterra e Italia, entre otros. «A diferencia del golf profesional el pitch and putt cuenta con un sistema de handicap propio. Al jugar en terrenos más reducidos permite que las competiciones no duren demasiado. Además, su práctica no es tan costosa, por lo cual se convierte en un deporte más popular al que pueden acceder personas con distintos niveles económicos», explican sus responsables, Ángel Dosil y Kontxi Gil, que junto a otros profesionales han logrado llevar a cabo este nuevo proyecto en la localidad.

Pero no son primerizos en este sector, ya que hace 5 años crearon la escuela Indoor de Astigarraga por la que pasaron más de 3.000 personas, realizando más de 1.500 cursos de diferentes niveles para llegar a tener más de 500 handicaps adjudicados y más de 300 federados en la Real Federación Española de Golf. «Vimos la necesidad de seguir apostando por este deporte y ahora lo hacemos en Urnieta. Además, dando el paso de hacerlo de interior (lo que tenían en Astigarraga) a pasar a exterior, debido a la demanda de nuestros propios clientes, porque después de aprender quieren jugar en los campos y no encuentran opciones a su alcance», explica Ángel.

A partir de hoy comienza una nueva aventura, y tanto Ángel como Kontxi esperan que los urnietarras y demás vecinos de Gipuzkoa se animen a conocer las instalaciones y los servicios que allí ofrecen.