Urnieta se corona en el remonte Los campeones con la txapela y el trofeo y un lance de la final con Ansa II golpeando la pelota. / MAIALEN Ansa II y Arruarte se impusieron en la final del Berria al otro remontista de Urnieta, Goikoetxea V, y a Aizpuru III MARÍA CORTÉS URNIETA. Miércoles, 19 junio 2019, 00:13

Ansa II y Arruarte son los primeros campeones del Berria Txapelketa 2019 después de imponerse 40-31 a Goikoetxea V, también de Urnieta, y a Aizpuru III en la gran final. Habría que buscar en los anales de la historia o en la hemeroteca para encontrar tres remontistas de la misma localidad en una final. Tres deportistas que comenzaron su andadura en la escuela de pelota de Urnieta y que han debutado como profesionales con la empresa Oriamendi.

Se cumplió el pronóstico y los favoritos se calaron la txapela, pero les costó y solo al final soltaron el brazo, especialmente Ansa, y alejaron a los rivales en el marcador.

El partido transcurría muy igualado pero un parcial final de 12-3 decidió la final. Del empate a 28 se pasó al 30-29 y de ahí ya casi a un definitivo 36-29 que se cerró con dos tantos más de los azules y cuatro de los colorados.

El remontista de la final fue, sin duda, Ansa II, que hizo en total hasta 26 tantos, diez de ellos desde el empate a 28. Le costó soltar el brazo, pero cuando lo hizo no tuvo respuesta rival y se marcharon los colorados directos a por la txapela.

Una txapela que fue trabajada y laboriosa. Los colorados nunca perdieron el mando del marcador, pero tampoco lograron nunca despegarse hasta la última decena de tantos.

Salieron fuertes Ansa y sobre todo Arruarte y cogieron una primera renta de cuatro tantos 6-2. Reaccionaron los azules y lograron empatar a 7, 8 y 10, pero los rojos volvieron a coger una pequeña ventaja de tantos en el 17-12 y 19-14. Eran las máximas hasta ese momento y parecía que se podía romper la final, pero no sucedió nunca salvo ya al final.

Las ventajas volvían a ser de tres, o cuatro tantos para la pareja urnietarra, hasta que una nueva reacción azul les llevó a ponerse a un tanto 23-22 y empatar a 28 tras ir perdiendo 27-23.

Eso sí, cada vez que atraparon al rival Goikoetxea y Aizpuru no supieron pasar en el marcador y eso les condenó. En la última decena reaccionó Ansa y no dio ningún margen más al urnietarra Goikoetxea V y al azpeitiarra Aizpuru.

La txapela, por lo tanto, viajó enteramente a Urnieta, ya que los ganadores completaban un dúo 100% de Urnieta.

Ansa II con 26 tantos y tres fallos fue el mejor del partido. Le acompañó bien Arruarte, con cuatro tantos en el peloteo, dos de saque, cuatro errores en el peloteo y una falta. Eso sí, estuvo sólido al rebote con lo que impidió que los azules tuvieran éxito en su táctica. Unos azules irregulares por momentos que les condenó a la derrota en la final, pero que estuvieron metidos de lleno en el duelo y hasta pudieron haber ganado con opciones serias. Goikoetxea acabó con 13 tantos y cinco fallos, mientras Aizpuru III hizo seis tantos en el peloteo, cuatro de saque por tres fallos.

Ansa II

Uno de los ganadores, Ansa II, tenía claro que «éramos favoritos desde fuera, pero no se veía hacia que lado podía caer la final. Hemos sufrido mucho para ganar esta final. Las finales son para ganar y por eso quizás no ha sido un partido muy vistoso. Suele haber más nervios y nuestra misión era no arriesgar y hacer un juego sólido, minimizando los errores. Me he sentido un poco atado, pero como en todo el campeonato cuando no han salido las cosas he sujetado los partidos y me voy con una buena sensación».