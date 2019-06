Urnieta celebró el primer Pleno de esta legislatura designando concejalías Primera sesión del Pleno de esta legislatura. / MARÍA La sesión sirvió también para aprobar el nombramiento de los representantes de la corporación en diversos órganos colegiados MARÍA CORTÉS URNIETA. Domingo, 30 junio 2019, 00:15

La primera sesión de la nueva legislatura se celebró este pasado viernes por la tarde y en ella tomó posesión del cargo el único concejal que no lo hizo el pasado 15 de junio, Mikel Legarreta de EH Bildu. Una vez conformada la corporación municipal se procedió al inicio del Pleno, que se atrasó por un error al concretar el horario del mismo.

Lo que parecía una sesión rutinaria, como cada comienzo de legislatura, con información sobre algunos decretos de Alcaldía o la constitución de los grupos municipales, tuvo un punto un poco tenso en el nombramiento de los cargos de dedicación exclusiva o parcial. El alcalde señaló que la única persona con liberación completa sería precisamente él y que para esta legislatura «para hacer frente a la carga de trabajo que se prevé en algunas de las áreas», las liberaciones parciales corresponderán a «con un 50% a Ainara de Miguel; Jorge Segurado con un 70%; Luke Goñi con un 45% y David Rosco con un 35%». Esta decisión dejaba sin liberación a uno de los concejales socialistas ante lo que Herme González, portavoz del PSE-EE, declaró que «durante las dos últimas legislaturas habíamos tenido una liberación parcial que se nos ha quitado, o no se nos ha dado. Era algo bueno porque nos permitía dedicarle tiempo y trabajo para poder atender nuestras funciones como oposición. Creemos que no es una buena manera de empezar la legislatura, aunque seguiremos atendiendo, mejor si cabe, a los ciudadanos de Urnieta». En este punto, la portavoz de EH Bildu, Ainara de Miguel, también quiso dejar claro que «nosotros tampoco lo vemos justo y no creemos que sea un acto muy democrático. Poder tener algo de liberación da calidad al trabajo que se realiza desde la oposición». Los nombramientos quedaron aprobados con los votos a favor del PNV y los votos en contra de EH Bildu y el PSE-EE.

Continuando con lo sucedido en este primer Pleno, el alcalde dio cuenta de varios decretos de Alcaldía como el nombramiento de Jorge Segurado, Luke Goñi, Agurtzane Mercader y Ainara de Miguel como miembros de la Junta de Gobierno local; la designación de primer teniente alcalde a Jorge Segurado; la proposición de que en esta legislatura haya tres áreas de Organización (presidente Juan Luis Goikoetxea), Territorio (Jorge Segurado) y Ciudadanía (Luke Goñi), además de la comisión especial de Cuentas (presidenta Agurtzane Mercader) y la de Paz y Convivencia (que presidirá Mikel Pagola). Las citadas comisiones informativas de Organización, Territorio, Ciudadanía y Paz y Convivencia tendrán periodicidad mensual.

En cuanto al nombramiento de los representantes de la corporación en los órganos colegiados, los trece miembros serán delegados en la Junta General Kulturnieta, así como en la Junta General Urnieta Eraiki. En el caso de la Mancomunidad de San Marcos los delegados serán Jorge Segurado y Mikel Pagola; en Añarbe, Jorge Segurado; en Behemendi, Mikel Artola; en el consejo de Egape ikastola y en el de Azkorte DBH, Luke Goñi; en el consejo de Magale-Presentación de María, David Rosco; en Magale-Salesianos, Mikel Artola; en la agencia Beterri Buruntzaldea, Mikel Pagola y Jorge Segurado, y en Eudel, Beterri Buruntzaldea Garapen Eskualdea, Elkarkidetza y Haur Eskolen Partzuergoa, Mikel Pagola.

Periodicidad del Pleno

Por unanimidad entre todos los partidos se decidió no cambiar el día de celebración de las sesiones plenaria que continuarán siendo esta nueva legislatura los últimos martes de los meses impares. «En el caso de las sesiones extraordinarias se deberán avisar con mínimo 48 horas de antelación, salvo las que sean de emergencia», informaba el alcalde.