Urko Semperena lidera la clasificación sub 23 tras ganar la quinta Bio Racer ASTIGARRAGA. Viernes, 21 diciembre 2018, 00:43

El velódromo Antonio Elorza de San Sebastián acogió la quinta jornada del Trofeo Bioracer de diclismo en el que participaron 166 corredores entre todas las categorías. Precisamente este gran número de participantes fue el principal motivo para que la organización, en una apuesta clara por los jóvenes, hubiera impulsado la participación conjunta de las categorías junior y sub 23, eliminando del programa la participación de los corredores de mayor edad. Esta circunstancia exige un puntito más a los junior tal y como se demostró en el scratch, donde la media subía hasta los 48 km/h.

En cuanto a dicha prueba, la de scratch, de junior y sub 23, en la que por primera vez participaban juntos los tres ciclistas astigartarras, fue una carrera con una sola clasificación unificada, pero posteriormente, de cara a los puntos que se arrastran para la general, se dividió a cada corredor de acuerdo a su categoría. El triunfo absoluto fue para el sub 23 Urko Semperena que ganaba el esprint. Tras él, segunda plaza para Asier Pozo y tercero fue el sub 23 Unai Iribar. Telmo Semperena que entraba octavo se hacía con la tercera plaza de categoría junior y Jaime Romero que entraba duodécimo, fue quinto en su categoría.

A continuación, en la prueba de puntuación, cuando solo se llevaban disputados 4 esprint intermedios, se producía una caída multitudinaria que obligaba a parar la competición y trasladar a dos corredores al hospital. El tiempo perdido obligó a dar por finalizada esta prueba, manteniendo la clasificación que llevaban en ese momento. Por tanto, la victoria era otra vez para Urko Semperena que en ese momento llevaba 31 puntos, siendo segundo el asturiano Sergio Palacio que llevaba 28 y tercero y primero de categoría junior Jaime Romero con 26 puntos. El segundo junior sería Asier Pozo y tercero Telmo Semperena, que iban cuarto y sexto de la clasificación en esos momentos, con 25 y 23 puntos respectivamente.

Entre las ciclustas, la balear Marina Garau se hacia con el tempo y la corredora del Ogi Berri Gipuzkoa Garazi Estévez vencía en puntuación.

En categoría cadete ganaban las pruebas el vizcaíno Eder Moreno en tempo y el zumaiarra Kimetz Etxabe en puntuación, con el irunés Aritz Sein segundo en ambas pruebas.

Clasificaciones generales

Tras esta quinta jornada, Jaime continua líder en categoría junior, con 20 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo Asier Pozo, que desbanca al francés Eneko Lazkano del segundo puesto. Telmo Semperena, por su parte, que al faltar en la cuarta jornada había caído al sexto puesto de la general, recupera dos plazas y se coloca cuarto nuevamente, a 15 puntos del francés.

En féminas, Garazi continúa líder y aumenta su ventaja a 20 puntos sobre Nahia Amondarain, segunda clasificada. Aritz Sein refuerza su liderato en cadetes, aumentando su ventaja hasta los 24 puntos sobre el soriano Antonio González.

Urko es el primer clasificado en la categoría sub 23, con 30 puntos sobre el asturiano David Álvarez.