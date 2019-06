Urdangarin nombrado nuevo alcalde y Etxezarraga dice adiós al Consistorio Xabier Urdangarin recibiendo la representación del mando de la mano de Zorione Etxezarraga. / JUANFER El nuevo primer edil se arrancó con unos bertsos en la toma de posesión en un salón de plenos totalmente lleno JUAN F. MANJARRÉS DVASTIGARRAGA@GMAIL.COM ASTIGARRAGA. Domingo, 16 junio 2019, 00:19

Pleno festivo y de guante blanco el que tuvo lugar ayer en el ayuntamiento de la localidad, desde las nueve de la mañana, con el nombramiento del nuevo alcalde, Xabier Urdangarin, como plato fuerte del día. En un acto sencillo, de una media hora y en la que no faltaron los bertsos del nuevo primer edil, se vivió al puesta de largo de la Corporación resultante de las elecciones del pasado 26 de mayo.

Que fuera corta la sesión y que no hubiera espacio para la sorpresa no conlleva que esta no apareciera a las primeras de cambio posiblemente donde menos se esperaba. La que hasta ayer fuera alcaldesa del municipio, Zorione Etxezarraga, y que estaba llamada a ser portavoz de EAJ-PNV en la oposición, finalmente no ocupó su cargo y fue sustituida por Iñigo Touzani.

Alcalde EH Bildu Xabier Urdangarin Concejales EH Bildu Aintzane Barandiaran Andoni Gartzia Roxali Fernández Estitxu Neira Aitor Güemes Ione Olaziregi PNV Jon Arregi Urikiri Salaberria Nerea Zusberro Antton Costa Iñigo Touzani PSE Mikel Durán

Dos ediles de EAJ-PNV fueron los que formaron la Mesa de Edad, Antxon Costa y Nerea Zusberro, y los encargados de ir nombrando uno a uno a cada nuevo edil, momento que fue seguido con aplausos por un salón lleno de ciudadanos. Luego ya fue el momento de que con el uso de una urna se procediera a votar, no sin antes conocer que los candidatos eran dos: Urgangarin y el edil de EAJ-PNV Arregi. Al final cada grupo votó su propuesta y el PSE lo emitió en blanco.

Luego ya llegó solo el momento del traspaso de poderes materializado por Zorione Etxezarraga y el propio Xabier Urdangarin, al que le siguió un discurso que comenzó indicando que «paso a paso hemos llegado a la cita de hoy. Detrás queda el trabajo de elaborar el programa, completar la lista, hablar con mucha gente, la campaña, disfrutar del día y de la noche de las elecciones... Han sido meses de mucho trabajo y tensión, sobre todo para los que lo vivíamos por primera vez. Gracias a todas las personas que nos han acompañado y han trabajado todo este tiempo».

El nuevo primer edil señaló que «sentimos una gran responsabilidad los miembros de EH Bildu, al igual que pienso que lo sentirán los del PNV y PSE, porque los astigartarras nos han elegido y tenemos la obligación de hacer lo correcto».

«Somos conscientes de que aunque el 26 de mayo ganamos y lo hemos hecho con mayoría absoluta, Astigarraga tiene 6.800 habitantes, y nuestro trabajo es gestionar este municipio en su totalidad. Y como ya dije en campaña, creo que tenemos todas las herramientas para ello: un buen programa, un gran grupo, la ilusión por trabajar y la ayuda y apoyo de muchas personas. Ahora es el momento de empezar a hacerlo realidad y cumplir con lo prometido».

«Hacer lo dicho, decir lo hecho y ser, y todo ello bajo unas bases, unos principios y valores. Y los nuestros pasan por el bienestar de los ciudadanos y eso llega con un proyecto progresista, independentista, feminista y a favor del euskera. Tenemos que poner a las personas en el centro de todas las políticas públicas».

Recordó que «cuando me propusieron para el cargo recuerdo que mi ama me dijo 'en el lugar en el que estés actúa honradamente', y es así como lo haremos. Con transparencia, porque todos tienen y tenemos derecho a saber en qué gastamos el dinero público y cómo lo gestionamos. Las puertas de nuestros despachos están abiertas para todos los astigartarras, grupos, asociaciones... al igual que para los partidos de la oposición, ya que aunque en algunas cosas no coincidimos, todos trabajamos a favor de Astigarraga».