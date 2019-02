El Territorial de balonmano afianza el tercer lugar tras su último triunfo Ainara Mujika, del equipo cadete femenino, durante un lance del partido. Vencieron 32-24 al Haritza Eibar Eskubaloia, lo que les coloca a un punto de los segundos clasificados EL DIARIO VASCO Viernes, 22 febrero 2019, 00:20

El Urnieta Artola Harategia de primera territorial derrotó al segundo clasificado, el Haritza Eibar Eskubaloia (32-24), en un partido que los urnietarras dominaron desde el comienzo y que les permite colocarse a un solo punto de los eibarreses y afianzar la tercera posición. Desde el inicio demostraron los locales que la victoria debía quedarse en casa, consiguiendo las primeras ventajas en el marcador en los primeros minutos, aunque serían igualados por los visitantes rápidamente. Mediada la primera mitad fue cuando los de UKE, más acertados en ataque y sólidos en defensa, comenzarían a distanciarse en el marcador, llegando al descanso 7 goles arriba, 18-11.

Sin ser ventaja definitiva, pero sí sabiendo que era buena renta, comenzaría un segundo tiempo en el que los urnietarras supieron administrar bien su ventaja, impidiendo que los visitantes lograran inquietarles en el marcador. Así, en los minutos finales, fruto del buen trabajo de los urnietarras y de la desesperación de sus rivales, conseguirían la diferencia final de 8 goles. Gran partido el disputado por los de UKE de principio a fin que demuestra el buen estado de forma en el que se encuentra el equipo y la ambición por escalar puestos en la clasificación.

Por su parte, el Urnieta Quel Abogados de segunda territorial se impuso al Gaurve Elgoibar por la mínima, 25-26, en un partido igualado y que se decidió en los últimos minutos. Nada tuvo que ver una parte con la otra. En la primera eran los urnietarras, más acertados en ataque, sin grandes diferencias en el marcador, los que dominaban el partido, 13-16. El mal inicio de la segunda parte por parte de los de UKE permitía que los locales les igualaran en el marcador, igualdad que se mantendría durante varios minutos. Una reacción visitante en los minutos finales les volvía a permitir coger una ventaja de 2 goles, que al final sería definitiva para traerse los puntos a Urnieta. Importante victoria que sitúa al equipo en la segunda posición a falta de una jornada para terminar la primera fase y en la que dependerán de sí mismos para meterse en la fase de ascenso.

Cadetes y juveniles

Las cadetes de segundo año, el Urnieta Ulacia Autobusak, lograron la primera victoria en el campeonato de Euskadi al imponerse 26-23 al Berango Urduliz vizcaíno. Las urnietarras mostraron sus ganas de victoria desde el inicio. Seguras en defensa y acertadas en ataque, conseguían distanciar a su rival al descanso, 15-9. En la segunda parte, las urnietarras algo cansadas, supieron frenar a su rival y lucharon hasta el final para no dejar escapar una histórica y trabajada victoria que ya iban mereciendo.

Las cadetes de primer año, el Urnieta Iñaki Mecanizados, también consiguió la victoria en su visita al Egia 2 por 16-20. Partido en el que se mostraron cómodas durante todo el encuentro y estuvieron acertadas en ataque en los últimos minutos del encuentro. Los chicos del Urnieta Oianume Jatetxea redondearon una gran jornada de los equipos de categoría cadete, venciendo a domicilio al Amenabar C ZKE por 25-28. Primera victoria para los urnietarras en esta nueva fase, en un partido muy trabajado desde el inicio.

Una victoria y una derrota en categoría juvenil. Mientras las chicas de Urnieta Indaux vencían en su visita al Bergara KE por 17-24, los chicos del Urnieta Guria Jatetxea perdían en un partido igualado frente al Arrasate EB por 23-26. Gran partido el realizado por las chicas en el que el acierto de cara a portería les permitió dominar el partido desde el inicio y así permitirles conseguir la victoria.

En cambio, la mala suerte en los minutos finales, fruto del cansancio por la falta de efectivos, no hizo posible que los chicos pudieran conseguir la victoria en un partido que había sido igualado en todo momento. Cara y cruz también para los equipos de categoría infantil. Las chicas del Urnieta Kamox Precision Machining lograban vencer en su visita al Bergara KE por 17-21 y siguen con la buena racha de resultados fuera de casa en esta nueva fase. A pesar de la actitud mostrada por los chicos del Urnieta Ñam Restaurantes, no fue suficiente para venirse con los dos puntos en su visita al Amenabar C ZKE.