Sufrida victoria del Preferente de fútbol del Mundarro ante el Tolosa ASTIGARRAGA. Miércoles, 20 marzo 2019, 00:25

Tras los dos últimos empates del Preferente de fútbol del Mundarro, los astigartarras querían, y así lo hicieron, volver a conseguir una victoria. Para ello les visitaba el Tolosa, equipo que sólo había perdido un partido en esta segunda vuelta.

Desde el principio se vio que los resultados cosechados por los tolosarras no eran casualidad y se hicieron dueños del partido, mientras los astigartarras no encontraban su sitio. Pero a pesar de ello, cumplida la mitad del tiempo de la primera parte, Aitor Grande cabeceó a la red un centro lateral adelantando así a los locales. El partido se igualó hasta el descanso.

Tras el descanso, los de Astigarraga tuvieron dos buenas oportunidades para incrementar la renta, pero no lo lograron. Después de ello, el Tolosa de nuevo se hizo dueño del partido y el portero morado y la defensa tuvieron que trabajar. Pero faltando 17 minutos para el final, un robo de Marcos dio continuidad a una muy buena asistencia a Iñurri que tras dejarlo delante del portero, este puso el balón en la red aumentando la ventaja. El Tolosa no bajó los brazos y disminuyó la desventaja a falta de doce minutos, antes se había encontrado con el larguero. En los últimos diez minutos expulsaron a un jugador visitante, cosa que no supo aprovechar el equipo local para sentenciar el partido en las situaciones de contra que tuvo.

Alineación: Miguel, Joxe Mari, Zabala, Gorka, Marku, Grande, Iñaki (Iván), Gartzi (Joseba), Beñat (Marcos), Iñurri (Lander) y Simón (Gazte).