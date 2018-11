El Segunda Territorial de balonmano del UKE recibe esta tarde al Saieko URNIETA. Viernes, 16 noviembre 2018, 00:56

El Urnieta Quel Abogados recibe esta tarde al Saieko en el Polideportivo municipal. Ambos equipos siguen invictos en la competición por lo que están igualados a puntos, pero la diferencia de goles coloca a los visitantes líderes del grupo. El partido comenzará a las 20.00 horas y desde el club hacen un llamamiento a la afición para que acuda a animar a los de UKE.

Los urnietarras siguen con la moral bien alta y tratarán de frenar el juego rápido del rival en un difícil encuentro, ya que los visitantes son uno de los equipos que a final de temporada estará en la lucha por el ascenso. Se espera un partido igualado de principio a fin en el que el equipo que acumule menos errores acabará llevándose los 2 puntos en juego y seguirá en lo más alto de la clasificación.

En la pasada jornada, sufrida victoria la que lograba el sénior de Segunda territorial en Miranda de Ebro en la difícil pista del BM Conet. No fue buena la primera parte para los urnietarras, ya que llegaron por detrás en el marcador, con un 13-12. Una defensa blanda permitía a los locales conseguir gol fácilmente.

Pero tras el descanso, la actitud de los del UKE cambió, con una defensa más agresiva y un juego rápido en ataque, le dieron la vuelta al marcador e incluso aumentaron la ventaja de goles, llegando al final del partido con la victoria visitante, por un 22-27. Estos 2 puntos siguen situando a los urnietarras en los puestos que dan acceso al play-off de ascenso, ya que están empatados con los dos primeros clasificados.

En cuanto al resto de resultados de los equipos de balonmano del UKE el pasado fin de semana, fue una buena jornada con 7 victorias en los 9 partidos disputados. El Primera Territorial, el Urnieta Artola Harategia, conseguía una importante victoria en casa frente el Lau Bide Jatetxea de Legazpi. Serios en defensa, como todos los partidos disputados en casa hasta ahora, rápidamente se colocaron con ventaja en el marcador, llegando al descanso con diferencia de 5 goles para los del UKE, 15-10. En la segunda parte el partido se rompió por completo a favor de los locales, que llegaban más frescos y ampliaban la ventaja en el marcador, siendo el resultado final 33-23.

Esta victoria permite a los urnietarras colocarse colíderes con 8 puntos al igual que el Munttarpe y Bidasoa-Irun. Gran ambiente el que se pudo vivir en el Polideportivo de urnieta con una afición que disfrutó del juego de los locales.

Pero no todo fue positivo, ya que las derrotas de la jornada se produjeron en la categoría juvenil, dejando a ambos equipos sin opciones de luchar por entrar en la siguiente fase a falta de una jornada.

Las chicas del Urnieta Indaux se enfrentaron al Elgoibar. Una mala primera parte de las del UKE en ataque dejaba casi el partido sentenciado al descanso, 6-11. No obstante las urnietarras no dejaron de luchar y tras mejorar en defensa, conseguían inquietar a sus rivales, pero el cansancio acumulado no permitía una remontada local llegando al final del partido con el marcador de 13-20 para las de Elgoibar.

Poco pudieron hacer los juveniles del Urnieta Guria Jatetxea frente al líder de su grupo, el potente Hettich Zke de Zarautz. Al igual que las chicas, el partido quedaba casi sentenciado en la primera parte con unos visitante bien plantados en defensa y efectivos en ataque dejaban casi sin opción de victoria a los urnietarras desde el inicio. No obstante, los de UKE no dejaron de luchar en todo el partido para acabar cediendo por 22-31.

Las cadetes chicas de segundo año, el Urnieta Ulacia Autobusak, certificaban el primer puesto de su grupo venciendo en un partido cómodo al Ereintza, 10-27. Como viene siendo habitual, el juego rápido que las urnietarras propusieron desde el inicio marcó la diferencia en el resultado final. Con esta victoria, y a falta de un partido, las urnietarras pueden empezar a preparar la fase que les enfrentará a los mejores equipos de Gipuzkoa.

Victoria también para las cadetes de segundo año,del Urnieta Iñaki Mecanizados, consiguiendo así su segunda victoria consecutiva. Las urnietarras fuera de casa hicieron un gran partido al Ordizia, 12-18. Este resultado permite escalar a las del UKE hasta la tercera posición de su grupo. Y por último, el cadete masculino, el Urnieta Oianume Jatetxea, se trajo los 2 puntos en un duro partido frente al Elgoibar, en el que tuvieron que luchar hasta el final para lograr la victoria, 20-23. Con este resultado los urnietarras aseguran la tercera posición del grupo y lucharán por la segunda este fin de semana ante el Leizaran.