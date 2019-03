Segunda derrota como local ante Aritzbatalde del Primera Territorial Nerea Salaberria. URNIETA. Viernes, 15 marzo 2019, 00:15

El Urnieta Artola Harategia de Primera Territorial encajó su segunda derrota de la temporada como local frente a un buen Aritzbatalde ZKE de Zarautz por 23-25. Perdieron, sobre todo, por el poco acierto en los lanzamientos a portería y las numerosas pérdidas de balón que tuvieron los de Urnieta.

El comienzo del partido no fue bueno y hasta el minuto 5 ningún equipo consiguió inaugurar el marcador. Las primeras ventajas fueron para los visitantes, pero rápidamente eran reducidas por los del UKE para volver a igualar el partido. En el tramo final, los locales conseguían una ligera ventaja antes del descanso, 12-11.

En el inicio de la segunda parte eran los de Zarautz los que volvían a tomar el mando en el marcador, consiguiendo una ventaja de tres goles que los urnietarras volverían a igualar acto seguido para volver a colocarse por encima en el marcador en minuto 50 de partido, 21-20. En este último tramo fue cuando los visitantes volvieron a aprovechar los números errores locales para coger una distancia de tres goles, que pese a un pequeño empuje local, fue definitiva. Tras esta derrota inesperada, pero merecida, los urnietarras pierden una posición en la clasificación a falta de cuatro jornadas para terminar la fase regular y se sitúan terceros, todavía en puestos que dan acceso a fase de ascenso.

En lo que respecta al resto de la jornada de los equipos de UKE balonmano, destacar las victorias de los equipos infantiles. Las chicas del Urnieta Kamox Precision Machining derrotaron al Ordizia Txindoki por 11-8 en un partido en el que las defensas se impusieron a los ataques y las urnietarras lucharon hasta el final para conseguir la victoria. Por su parte, los chicos del Urnieta Ñam Restaurantes se trajeron dos valiosos puntos de su visita al Aloña Mendi, venciendo a los oñatiarras por 20-25. Los del UKE jugaron un gran partido en una cancha complicada y apoyados en una gran defensa consiguieron frenar a su rival.

Otra de las alegrías de la jornada llegó de la mano del Urnieta Indaux juvenil femenino. Las urnietarras demostraron que pueden ser regulares durante todo el partido y vencieron al Eibar Eskubaloia por 21-17 en una gran primera parte. Las del UKEk que estuvieron acertadas en ataque, supieron mantener la renta de cuatro goles lograda en la primera parte y así sumar dos nuevos puntos con los que superan a su rival en la clasificación.

Pero no todo fueron buenos resultados, ya que de vacío se volvieron las cadetes de segundo año del Urnieta Ulacia Autobusak de su visita al San Adrián bilbaíno en una nueva jornada del Campeonato de Euskadi. Pese a no perder la cara al partido durante toda la primera parte, en la que sólo caían por dos goles, 15-13, las urnietarras no pudieron aguantar el ritmo de las vizcaínas en la segunda parte y acabaron perdiendo contundentemente 35-23. Tampoco tuvieron suerte las cadetes de primera año del Urnieta Iñaki Mecanizados que caían derrotadas claramente por el Tolosa Eskubaloia, 18-27, en un partido que dominaron las visitantes desde el inicio y donde las urnietarras no supieron cómo superar la defensa tolosarra. El otro equipo cadete de UKE, el masculino del Urnieta Oianume, no pudo conseguir la victoria tampoco (38-27), en un partido en el que no existieron defensas en ninguno de los dos equipos, pese a disputar un muy buen partido en ataque.

Para finalizar, el juvenil masculino del Urnieta Guria Jatetxea, perdió por la mínima frente al Beristain Banaketak Elgoibar, 25-26, en un partido que estuvo igualado y que se decidió en los minutos finales. Los urnietarras que durante muchas fases del encuentro fueron por delante en el marcador, llegaron agotados al final del partido y no pudieron dar la sorpresa.