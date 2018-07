Según el PNV «a EH Bildu se le invitó, pero decidió no participar en la pintada en apoyo al colectivo LGTB+» Desde el equipo de gobierno consideran «preocupante» utilizar un tema sensible para arremeter contra ellos EL DIARIO VASCO ASTIGARRAGA. Miércoles, 11 julio 2018, 00:24

«De nuevo EH Bildu ha utilizado un tema sensible para arremeter contra el equipo de gobierno. En el último Pleno la oposición echó en cara al gobierno municipal que no se le avisara de la fecha y hora del acto en favor del colectivo LGTB+, acordado a través de una moción el pasado año donde se decidió pintar con los colores del colectivo, los del arcoíris, las escaleras del frontón de Foru Enparantza como apoyo a dicho colectivo», explican desde EAJ-PNV, añadiendo que «debido a la meteorología, el pintado no se puedo llevar a cabo durante junio de 2017 y se retrasó a este año».

El equipo de gobierno asegura que envió «el mismo día del acto» un email a la oposición invitándoles a participar en la iniciativa. «El portavoz de EH Bildu respondió a dicho email quejándose por la falta de antelación. No obstante, y pese a conocer la información, decidió no participar en el pintado, posiblemente con el objetivo de atacarnos posteriormente».

Según EAJ-PNV, «a diferencia de su actuación en el gobierno en la pasada legislatura, la oposición conoce siempre de primera mano los actos municipales y se le invita a participar de todos las iniciativas». Y es que, según el equipo de gobierno, «nos hemos mostrado siempre colaborativos con la oposición».

Por eso, desde alcaldía consideran preocupante que EH Bildu haya utilizado una excepción, un envío de la información en el mismo día de la iniciativa para arremeter contra el gobierno municipal, «más aun sabiendo que se trata de un tema sensible en el que hay solidaridad total con el colectivo LGTB+».