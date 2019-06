A romper el favoritismo de Azpeitia en la final Los protagonistas en la final de hoy. Astigarraga se mide hoy en la final del Interpueblos a un municipio que ha llegado en las cinco últimas ediciones al partido definitivo JUAN F. MANJARRÉS ASTIGARRAGA. Sábado, 29 junio 2019, 00:44

Mundarro Petritegi buscará hoy sábado el más difícil todavía: Derrotar al todopoderoso equipo de Azpeitia en la final del Torneo Interpueblos, uno de los más importantes de todo el año y con el que la población se refleja de manera especial.

Si hace tres años los astigartarras ya estuvieron en la final cayendo 3-0 ante los mismos rivales contra los que se medirán mañana, los azpeitiarras, en esta ocasión entienden que tienen más opciones de meter mano a los de Azpeitia, un municipio que ha estado presente en las cinco últimas finales del Interpueblos. Lo cierto es que el dato en sí causa respeto. Pero los de Astigarraga no tienen intención achicarse e irán a por todas. «Creo que vamos a tener alguna opción», reconoce el presidente del Mundarro, Jon Goiburu.

«Para nosotros ya es toda una fiesta estar en la final, estar entre los dos mejores. Eso no quiere decir que no vayamos a ir a por las chapelas». Astigarraga contará con 500 entradas para la final de hoy y seguro que muchos astigartarras se darán cita en el frontón. Está claro que será un partido muy complicado para los astigartarras, no obstante los pelotaris locales llegan en un fenomenal momento. Con la moral por las nubes después de la solvencia demostrada en la semifinal jugada ante Ataun. Los partidos en el Atano III se pondrán en marcha a las 16.30 horas. En cadetes jugarán por parte astigartarra Eñaut Lizeaga y Ekain Lizeaga. Los segundos en jugar su decisivo partido serán los juveniles, con Aimar Mujika y Ganix Urdangarin ante los azpeitiarras. El último de los partidos lo jugarán Hodei Exposito y Jokin Santxez. Todo listo, por tanto, para la final de la que estará pendiente toda la familia pelotazale.