PNV repite mayoría absoluta y Mikel Pagola seguirá siendo alcalde de Urnieta La jornada electoral discurrió con tranquilidad el domingo. / JUANFER La cita electoral del domingo no modifica nada la composición del Ayuntamiento, con 7 ediles para PNV, 4 para EH Bildu y 2 para PSE JUAN F. MANJARRÉS URNIETA. Martes, 28 mayo 2019, 00:25

No cambia absolutamente nada en Urnieta tras la cita electoral del pasado domingo en la localidad. Todo discurrió con normalidad y si alguno podía pensar que el poder desgasta, está claro que en el caso de Mikel Pagola no ha sido así hasta ahora. Después de dos legislaturas al frente del Consistorio, ha ido mejorando siempre el apoyo de la ciudadanía y el resultado en cuento a número de concejales se repite con respecto a lo que se ha dado en la legislatura que ahora termina. El pueblo de Urnieta se ha pronunciado y ha sido claro: Ha vuelto a dar una mayoría absoluta a EAJ/PNV, por lo que el partido liderado por Pagola volverá a gobernar en solitario durante cuatro años.

Si alguien esperaba algún cambio en la configuración de la Corporación se podía haber ahorrado la cita del pasado domingo. EAJ/PNV repite mayoría absoluta con 7 ediles. La segunda fuerza volvió a ser EH Bildu, con 4 ediles, y la tercera el PSE con 2. Exactamente el mismo mapa que había.

Todas las fuerzas políticas subieron en número de votos de una manera parecida. El que más lo hizo fue el PSE, en 92. También lo hizo EH Bildu, que logró 81 nuevo sufragios, y EAJ/PNV, con 73 más que en 2015. El vencedor se hizo con el 49,72% de los votos recogidos.

LAS FRASESMikel Pagola EAJ/PNV «No por llegar a acuerdos dejaremos de hacer lo que creemos para mejorar Urnieta» Ainara de Miguel EH Bildu «La mayoría del PNV es preocupante, es importante la diversidad en cualquier gobierno» Herme González PSE «Ha sido una pequeña decepción, esperábamos subir uno e impedir la mayoría del PNV»

Si hay que poner una cara al vencedor de la cita electoral esa es la de Mikel Pagola. La misma noche del domingo realizó, nada más conocer los datos, una valoracion «muy positiva» de los resultados. «Supone el respaldo de 1.500 urnietarras a nuestro proyecto», lo que es «una gran satisfacción». Destacó que la jornada discurriera con total normalidad y sin incidentes, y mostró tener «muchas ganas de continuar trabajando como hasta ahora, que hay mucho por hacer». Pagola quiso remarcar que las tres formaciones que están representadas en el Ayuntamiento han subido en número de votos, en gran medida debido a la bajada de respaldo de la opción 'Escaños en blanco'. Enfatizó que es un resultado «muy bueno y positivo» y se mostró con ganas de trabajar.

Aunque la mayoría absoluta les da la opción de gobernar solos, intentarán «conformar las mayorías más grandes posibles». De todos modos, desde EAJ/PNV tienen claro que «no por llegar a acuerdos dejaremos de hacer lo que creemos que tenemos que hacer para llevar a cabo los proyectos que son importantes para el pueblo de Urnieta».

EH Bildu, con Ainara de Miguel, ha sido la segunda fuerza. Su cabeza de lista tiene claro que el que los jeltzales mantengan la mayoría absoluta es «preocupante». Entiende que supone el contar solo con una opinión para gobernar y reconoció que «no ha sido una sorpresa». Destacó que su grupo ha subido en número de votos, dato por el que se muestra contenta. «Es importante subir casi 100 votos», remarca, aunque «necesitábamos 150 más para lograr un edil más y no lo hemos conseguido». Buscarán realizar una «oposición digna, fortalecer al grupo y dentro de cuatro de años volver a intentarlo». Ainara se muestra «preocupada» por la amplia mayoría mantenida por EAJ/PNV, entendiendo que la diversidad «es importante en cualquier gobierno». La situación que hay en Urnieta «privatiza el Ayuntamiento, es solo de unos». El PSE mantiene los dos concejales que tenía, con Herme González al frente. Se mostró sincero y reconoció una «pequeña decepcion. Teníamos ilusión de que no hubiera mayoría absoluta del PNV y subir nosotros uno». Se lamentaba precisamente de no haber conseguido el tercero.