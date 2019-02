Repertorio muy variado en el concierto de Aiztondo e Iraurgi Los miembros de Iraurgi Abesbatza en la parroquia. / MARÍA El coro astigartarra estuvo acompañado en la actuación que realizaron en la iglesia del municipio por la agrupación de Azkoitia MARÍA CORTÉS Martes, 19 febrero 2019, 00:26

La iglesia del municipio abrió sus puertas una vez más para albergar un concierto del coro Aiztondo, que en esta ocasión estuvo acompañado por Iraurgi abesbatza de Azkoitia.

Los anfitriones fueron los primeros en interpretar sus cinco, temas dirigidos una vez más por Igor Arroyo. Las voces astigartarras cantaron 'Basoillarrak' de Aita Donostia, 'Lo hasi aingüria' de Francisco Escudero, 'Despierta' de Gabriel Ruiz, 'Guillermo Tell Obertura' de Rossini y 'Duerme Negrito', ésta última con un magnífico trabajo de la solista Eli Laburu.

Finalizado el repertorio elegido por Aiztondo abesbatza para la ocasión, los miembros del coro de Azkoitia Iraurgi cogieron el relevo y bajo la dirección de Iñaki Maidagan cantaron 'Lux fulgebit' de Javier Busto, 'Ubi caritas' de Ola Gjeilo, 'Oi ama Euskal Herri' de Benito Lertxundi, 'Mary did you know' de Clay Aiken, 'Bésame mucho' de Consuelito Velázquez, 'Alfonsina y el mar' de Ariel Ramírez , 'Mutil txaleko gorri' de Junkal Guerrero y 'S´Nani bog'.