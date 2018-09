El PSE-EE considera «bestial» el efecto visual del ascensor vertical del PNV Fotomontaje que recoge la propuesta realizada por el PSE-EE. Los socialistas apuestan por un sistema inclinado del elevador y aseguran que «el equipo de gobierno no nos ha tenido en cuenta» JUAN F. MANJARRÉS URNIETA. Jueves, 13 septiembre 2018, 00:18

El grupo municipal socialista de la localidad se ha mostrado favorable a la colocación de un ascensor en la ladera de Eteneta, aunque sigue insistiendo en que «debería ser un ascensor inclinado» frente a la propuesta del equipo de gobierno del PNV, que apuesta por un ascensor en vertical.

En un comunicado, la portavoz del PSE-EE de Urnieta, Consuelo Frutos, ha dicho que no ha quedado acreditado mediante un estudio que la colocación de un ascensor inclinado sea más caro que el propuesto por el gobierno municipal. «Se trata simplemente de que nuestrapropuesta, que ha sido contrastada con los vecinos de la zona, nunca la han querido tener en cuenta».

Es por ello que el grupo municipal del PSE-EE de Urnieta no ha votado a favor «de un proyecto que no compartimos, no solo por el modelo sino por la forma en que se ha desarrollado todo el proceso por parte del equipo de gobierno. En el PSE-EE somos partidarios de solucionar los problemas de accesibilidad en Urnieta, pero estamos convencidos que las cosas se podían haber hecho mejor». De hecho, Frutos ha reprochado a la alcaldía su «falta de sensibilidad total» hacia los vecinos, explicando que «no se les consultó nada y tampoco se les ha contestado a las alegaciones que realizaron». Es más, según la edil socialista, si la finalidad fue desde el minuto uno la expropiación de terreno, «se podía haber sido mucho más exquisitos con ellos».

Mejorar la accesibilidad

Por otra parte, desde el PSE-EE se critica que el equipo de gobierno del PNV siempre ha argumentado que el ascensor inclinado es más caro en cuanto a su ejecución y al mantenimiento. Sin embargo, «cuando hablamos de caro o barato, cuando se habla de cifras, ¿de cuánto estamos hablando? ¿A qué cantidad nos referimos? ¿Al doble?», pero sin que «se haya demostrado con informes reales que eso fuera así».

Frutos ha explicado que en el proceso de participación ciudadana organizado por el gobierno municipal no se permitió a los vecinos de Urnieta valorar la propuesta de los socialistas. Con todo, ha querido resaltar que, aunque no se les dio a elegir este modelo de ascensor inclinado, «han sido muchos los ciudadanos que se han acercado a nosotros para decirnos que nuestra propuesta 'era mucho más acorde' con el entorno».

Desde el grupo socialista detallan que «al inicio de esta legislatura tuvimos clara la necesidad de mejorar la accesibilidad del municipio. De hecho, el 15 de octubre de 2015, el grupo municipal del PSE-EE registró una iniciativa donde se proponía la realización, entre otros aspectos, de un estudio y colocación de escaleras mecánicas, rampas o en su caso ascensores inclinados en distintas zonas de Urnieta», sin embargo, en palabras de Consuelo Frutos, «tres años después seguimos pensando que el efecto visual de la torre del ascensor en vertical es bestial comparado con la imagen que puede aportar un ascensor inclinado. Estamos seguros que quedaría muchísimo mejor y sería mucho más amable con el entorno, sus alrededores y sus vecinos».