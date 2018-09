A por la prueba 'Madrid Lisboa Non Stop' Mikel Arriaga. Dos cicloturistas del Astigarraga Petritegi Taldea, Jon Blanco y Mikel Arriaga, participan este fin de semana en esta exigente carrera MARÍA CORTÉS ASTIGARRAGA. Sábado, 22 septiembre 2018, 01:14

El desafío más difícil e importante de la temporada para los miembros de Petritegi Astigarraga Taldea está llamando a la puerta. Y es que este fin de semana se disputa la prueba de resistencia 'Madrid Lisboa Non Stop', que consiste en realizar el trayecto entre Madrid y Lisboa, de 770 kilómetros y más de 10.000 metros de desnivel, en el menor tiempo posible. Una aventura de día y noche con más de 880 personas en la línea de salida, entre los que estarán los astigartarras Jon Blanco y Mikel Arriaga representando a Petritegi Astigarraga Taldea en la modalidad de parejas.

«Está siendo una larga temporada, muchas carreras y marchas, pruebas de resistencia, tanto de carretera como de montaña, con muy buenos resultados la mayoría de las veces. Sacrificios, duros entrenamientos, algún que otro accidente... y por fin camino de Madrid, llega 'Madrid Lisboa Non Stop'», detallan desde Petritegi Astigarraga Taldea, al tiempo que aseguran que «vamos muy bien preparados. En ganas, entrenamiento y motivación no nos va a ganar nadie, pero viendo la lista de inscritos no lo vamos a tener nada fácil. Es la primera vez que participamos en esta prueba, vamos a aprender, a sufrir, a disfrutar... a darlo todo. Y si podemos lograr un buen resultado, pues mejor que mejor».

Un paso más allá

Con la ilusión de dar un paso más allá de la práctica cicloturista, tres deportistas astigartarras se embarcaron hace meses en la aventura deportiva formando parte de Petritegi Astigarraga Taldea pertenecientes al grupo ciclista del Mundarro.

Jon Blanco, Mikel Arriaga e Ibon Iriondo han querido adentrarse en el mundo de la competición ciclista. «Blanco y Arriaga paticipan en carreras y marchas conocidas con las bicis de carretera y participan en grandes desafíos en bicicleta de montaña. El tercer miembro del grupo, Ibon Iriondo, por su parte, añadirá a todas estas pruebas maratones e Iron Mans», explicaron los responsables, añadiendo que «realizarán las pruebas en EuskalHerria, estado español y en el extranjero».

Como explicaban tras su puesta en marcha, «este tipo de retos deportivos, además de ilusión y esfuerzo, requieren de una inversión económica importante para poder llevarse a cabo. En este caso, todo esto no sería posible sin la implicación y ayuda de la sidrería Petritegi. Es nuestro principal patrocinador y el que da nombre al grupo, pero no podemos olvidar otros pequeños colaboradores como ventanas Aldatu, panadería Gerizpe, y flores Lizardi, además de Fullgas Alegia, que nos ayudan como proveedores para la nutrición de los deportistas».

Los tres ciclistas astigartarras comenzaron hace meses a competir y lo han hecho con buenos resultados. Entre otros retos, Ibon Iriondo corrió la prueba de gran prestigio de resistencia de 100 kilómetros de Murcia y consiguió el segundo puesto en su categoría, y por su parte, Mikel Arriaga se clasificó en el séptimo lugar entre los guipuzcoanos en la carrera Open de Euskadi y también estuvo presente en la Vuelta a Aragón.

Muchas pruebas

Pero dentro de la previsión en cuanto a la participación, de manera individual, como en parejas o grupo, están pruebas como la Rompepiernas (en Sos del Rey Católico), Quebrantahuesos (en Sabiñánigo), Lagos de Covadonga (en Asturias), 24h Cheste (en la Comunidad Valenciana), Luchon Baiona (en Iparralde), La Marmote Pirineaus (en Luz St. Sauveur), Santio Igoera Petritegi Sari Nagusia o, por último, las de MTB como La Rioja Bike Race, El Soplao, Extreme Bardenas, Mallorca 312, y la de este fin de semana de 'Madrid-Lisboa Non Stop' o el desafío Sagardoaren Lurraldea.